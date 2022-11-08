تقدم النائب عبدالله الأنبعي باقتراح برغبة بشأن استغلال المخافر في جميع المناطق للفحص الفني والتأمين وطباعة دفاتر المركبات، والذي جاء في مقدمته ما يلي:



تخفيفا للازدحام المروري بسبب كثرة التنقلات لتخليص معاملات المواطنين وتقليصا للدورة المستندية ولخلق فرص استثمارية جديدة وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين واستحداث مصدر دخل جديد للدولة، فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي: استغلال المخافر في جميع المناطق، بحيث يكون في كل مخفر مركز فحص فني ومكتب للتأمين وطباعة الدفاتر، بحيث ينهي المواطن جميع متطلبات تجديد الدفتر في مخفر منطقته.