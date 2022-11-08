يطلق متحف اللوفر اليوم الثلاثاء حملته السنوية الثالثة عشرة لجمع التبرعات في إطار مبادرته «توس ميسين!»، حتى يتمكن من شراء علبة سيجار ثمينة كان يملكها السياسي الفرنسي إيتان دي شواسيول، أحد أبرز الوزراء خلال فترة حكم لويس الخامس عشر.



ويأمل المتحف الفرنسي جمع ما لا يقل عن 1.2 مليون يورو لشراء هذه العلبة الذهبية اللون والمزينة بقطع من الكريستال والتي تعود إلى القرن الثامن عشر.



وسبق أن حصل المتحف على مبلغ 500 ألف يورو من «جمعية أصدقاء اللوفر»، فيما يواصل السعي للحصول عن مبالغ إضافية من جانب شركات ومانحين فرنسيين وأجانب بارزين بهدف جمع الأموال اللازمة والمتمثلة بـ3.9 ملايين يورو.



وبفضل تبرعات وفرتها 5600 جهة وشكلت ما مجموعه مليون يورو، ضمت عام 2021 إحدى التحف التي صممها جوفاني أمبرودجيو ميسيروني (1551-1616) إلى المجموعات الوطنية.



وشارك في مبادرات «توس ميسين» منذ إطلاقها عام 2010 ما مجموعه 30 ألف متبرع، بينهم 12 ألفا وفروا تبرعاتهم أكثر من مرة، بحسب المتحف.



ولاقت حملة عام 2017 نجاحا استثنائيا لناحية جمعها 1.5 مليون يورو من 8500 متبرع، ما أتاح للمتحف شراء كتاب تقويم خاص بالملك فرانسوا الأول.