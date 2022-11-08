أثار الموسم الخامس من مسلسل «ذي كراون» الذي توفره «نتفليكس» اعتبارا من غد الأربعاء عاصفة انتقادات حادة استبقت إطلاق الحلقات الجديدة منه، إذ اتهم هذا العمل الذي حقق نجاحا جماهيريا واسعا بأنه يتضمن أكاذيب في شأن مرحلة ساخنة شهدها النظام الملكي البريطاني، طبعها خروج المشاكل بين الأمير تشالز وزوجته ديانا إلى العلن.



وفي ظل الضغط الشديد عليها نظرا إلى مرور شهرين بالكاد على وفاة الملكة إليزابيث الثانية التي تسلم نجلها تشالز الثالث العرش خلفا لها، اضطرت «نتفليكس» إلى أن تدرج في أسفل المقطع الترويجي لمسلسلها عبارة توضح أنه عمل «روائي» يستند إلى وقائع حقيقية، مع أنها كانت ترفض باستمرار الإقدام على خطوة مماثلة.



وتتناول الحلقات العشر من هذا الموسم، وهو ما قبل الأخير من المسلسل، أزمات العائلة المالكة خلال تسعينيات القرن العشرين، ومنها المقابلة التلفزيونية الصادمة للأميرة ديانا عبر «بي بي سي» والتي لمحت فيها إلى خيانة تشالز وعلاقته مع كاميلا باركر بولز، والطلاق بينه وبين «ليدي دي».



إلى ذلك، تم تنظيم العرض الأول لفيلم The Fabelmans في المسرح الصيني بهوليوود في ولاية كاليفورينا الأميركية خلال مهرجان معهد الفيلم الأميركي.

والفيلم الذي به العديد من النجوم منهم جابريل لابيل، ميشيل ويليامز، بول دانو، سيث روجن، جيني برلين، جوليا باترز، روبن بارتليت، يستمد الالهام في قصته من مخرجه ستيفين سبيلبرج.