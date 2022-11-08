تنافس نحو 50 سائقا في سباق أقيم الأحد بمدينة كيب تاون في جنوب أفريقيا لمركبات محلية الصنع مثبتة على أربع عجلات لكنها من دون محرك، إذ تتحرك بدفع من القوة البشرية والجاذبية وحدهما.

وتعددت أشكال المركبات المتسابقة، وبينها مثلا واحدة على شكل نعامة ضخمة، وأخرى دبابة مطلية بالكامل باللون الوردي، ووعاء للطهو على غرار القدور الحديدية التي تستخدم في المنطقة لطهو عصيدة الذرة على نار الخشب.

ويفوز في السباق من يصل قبل غيره إلى أسفل التل، لكن يؤخذ في الاعتبار إلى حد كبير في تحديد الفائزين عامل تصميم المركبة والإخراج الذي تحصل به عملية الانطلاق.