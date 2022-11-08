توصلت دراسة طبية حديثة أجريت في جامعة «ماكاو للعلوم والتكنولوجيا» في الصين، إلى أن ما يقرب من 3 غرامات من أحماض أوميغا 3 الدهنية يوميا في شكل طعام أو مكمل ربما تكون الكمية المثلى اللازمة للمساعدة في خفض ضغط الدم.



وفى الدراسة الحالية نظر الباحثون في العلاقة بين ضغط الدم ونوعي أحماض أوميغا 3 الدهنية، واستخدم الباحثون بيانات تم تسجيلها من 71 تجربة إكلينيكية لفحص الصلة بين DHA وEPA ـ بشكل فردي ومجتمعي ـ وضغط الدم لدى ما يقرب من 5000 شخص بالغ يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو اضطرابات الكوليسترول أو لا يعانون من ذلك، فقد استهلك الأشخاص أحماض أوميغا 3 الدهنية من خلال النظام الغذائي، أو المكملات الغذائية لمدة 10 أسابيع في المتوسط.



ووجد الفريق أن الأشخاص الذين تناولوا 2 - 3 غرامات يوميا من مزيج من أحماض أوميغا 3 الدهنية قللوا من ضغط الدم الانقباضي (الرقم الأعلى) وضغط الدم الانبساطي (الرقم السفلي) بمتوسط 2 ملم زئبق، مقارنة بأولئك الذين لم يستهلكوا حمضي EPA وDHA.