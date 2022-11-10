أكد مدير زكاة سلوى التابعة لقطاع البرامج والمشاريع بجمعية النجاة الخيرية م.ثامر مرزوق السحيب أن وقف «إحساس» سينفق ريعه في رعاية الأسر المتعففة داخل الكويت وخارجها، والكفالة التعليمية للطلاب المعسرين، وكافة أوجه الخير، داعيا المحسنين إلى المساهمة في هذا الوقف المبارك الذي يعد من الصدقات الجارية. وأشار إلى أن وقف «إحساس» عبارة عن عقار قيمته 600000 د.ك، وباب المساهمة فيه مفتوح للجميع كل على حسب استطاعته.



وبين أن التبرع للوقف يكون من خلال الاتصال على 2/55644001 أو زيارة مقر زكاة سلوى بمنطقة سلوى قطعة 6 شارع 103 (شارع المستوصف) منزل 75.