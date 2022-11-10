بيروت - ناجي شربل



يستضيف منتخب لبنان لكرة السلة نظيره المنتخب النيوزيلندي التاسعة مساء اليوم الخميس في قاعة بيار الجميل بمدينة كميل شمعون الرياضية في بئر حسن بالعاصمة بيروت، ضمن الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة العالم في كرة السلة التي تستضيفها 3 بلدان آسيوية السنة المقبلة. كما يستضيف لبنان الهند في القاعة عينها مساء الأحد 13 منه في الجولة السادسة.



وسبق للمنتخبين أن ضمنا التأهل، علما أن لبنان يشارك في بطولة العالم للمرة الرابعة بعد أعوام 2002 و2006 و2010 (ببطاقة دعوة «وايلد كارد»).

وتحمل المباراة طابعا مميزا كون لبنان تمكن من تحقيق فوز أول على نيوزيلندا في بطولة آسيا الأخيرة التي احرز لبنان فيها مركز الوصيف.



ويفتقد «منتخب الأرز» لاعبين مفاتيح بينهم وائل عرقجي الذي اختير أفضل لاعب في بطولة آسيا، وسيرجيو درويش الذي يتعافى من كسر في قدمه.