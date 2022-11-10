الرياض - خالد المصيبيح



يعلن الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي غدا القائمة النهائية للأخضر المشارك في كأس العالم والمكونة من 26 لاعبا، حيث سيتم استبعاد ستة لاعبين من القائمة الحالية التي تضم 32 لاعبا متواجدين في معسكره الحالي في أبوظبي، وقد تحدد اثنان من اللاعبين الستة وهما حارس المرمى الرابع ايمن بخاري والمهاجم عبدالله الحمدان وتبقى 4 أسماء فقط سيتم الاستغناء عنهم.



ويلعب الأخضر اليوم آخر لقاءاته الإعدادية، وخامسها في معسكره الحالي عندما يواجه منتخب بنما الذي خسر من قطر 1-2 وفيه سيضع رينارد القائمة التي سيعتمدها في أول لقاءاته في النهائيات أمام الأرجنتين في 22 من نوفمبر الجاري، فيما سيكون آخر لقاءاته الإعدادية في الرياض يوم الأربعاء المقبل أمام منتخب كرواتيا والذي تحددت إقامته في الواحدة ظهرا تحسبا للموعد ذاته للقاء الأرجنتين.



وكان المنتخب السعودي قد لعب في معسكر ابوظبي أمام منتخبات مقدونيا والبانيا وهندوراس وايسلندا، وفاز في لقاءين وتعادل في مثلهما، إلا أن ما يؤرق الجهاز الفني هو الحالة الهجومية في الأخضر، حيث لم يسجل سوى ثلاثة أهداف احدها من ضربة جزاء في أربعة لقاءات، وهو ما يبحث له رينارد عن حل، ومقابل ذلك الجانب الإيجابي لخط الدفاع الذي استقبل هدفين فقط.