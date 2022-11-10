القاهرة - هالة عمران



نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري ما انتشر من معلومات بشأن تقديم وزارة التموين منحا مالية للمواطنين بقيمة 2500 جنيه مقابل تسجيل بياناتهم الشخصية عبر الموقع الإلكتروني للوزارة.



وأوضح المركز الإعلامي في بيان له امس أنه قام بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت ذلك، مؤكدة أنه لا صحة لتقديم منح مالية للمواطنين بقيمة 2500 جنيه مقابل تسجيل بياناتهم الشخصية عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، وأن الموقع الإلكتروني المتداول لتلك الأخبار مزيف وغير تابع للوزارة على الإطلاق.