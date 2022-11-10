خديجة حمودة



أكد سامح شكري وزير الخارجية رئيس الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27)، أن الرئاسة المصرية للمؤتمر حريصة كل الحرص على نجاح المؤتمر وتقديم الدعم لجميع الوفود، مشيرا إلى أن أبوابه ستظل مفتوحة طوال أعمال المؤتمر للجميع لضمان التوصل إلى التوافق المطلوب بشأن مختلف الموضوعات محل التفاوض.



جاء ذلك خلال لقاء سامح شكري وزير الخارجية ورئيس مؤتمر (COP27) مع مبعوث المناخ الروسي ونائب وزير البيئة التركي امس في مستهل لقاء الوزير مع رؤساء الوفود التفاوضية للدول، والتي حرصت على طلب اجراء لقاءات مجاملة وتواصل مع رئيس المؤتمر.



وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد بأن اللقاءين يأتيان في إطار حرص رؤساء الوفود التفاوضية لبعض الدول على اللقاء مع رئيس المؤتمر لتأكيد الزمها بدعم أهداف المؤتمر ونجاحه، وكذا حرص رئيس المؤتمر على التواصل المباشر مع الوفود للتعرف على وجهات نظرها إزاء القضايا والموضوعات المطروحة على جدول أعماله.



وأضاف أن المسؤولين الروسي والتركي أشادا بما لمساه من حسن الإعداد الموضوعي والتنظيمي للمؤتمر، معربين عن انفتاحهما وحرصهما على تبني مواقف بناءة على نحو يسهم في نجاحه وخروجه بالنتائج المنشودة التي تعزز من عمل المناخ الدولي على شتى الأصعدة.