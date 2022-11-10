ناهد إمام



أصيب 21 طالبا وطالبة بإصابات متعددة إثر تصادم قطار مع أوتوبيس سياحي بالقرب من مزلقان الصدر بمدينة الزقازيق.



وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا بتصادم قطار بالجزء الخلفي بأوتوبيس سياحي تابع لإحدى الجامعات الخاصة بالقرب من مزلقان الصدر بمدينة الزقازيق، ما أسفر عن إصابة 21 طالبا وطالبة بإصابات متعددة.



وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة بإشراف اللواء محمد الجمسي مدير المباحث الجنائية إلى موقع الحادث، حيث أشرفت على نقل 19 من المصابين بسيارات الإسعاف لمستشفيي الزقازيق الجامعي والأحرار التعليمي لعلاجهم وتم تقديم الإسعافات الأولية لاثنين من المصابين بموقع الحادث.



وتم رفع الأوتوبيس من على قضبان السكة الحديد لإعادة السيولة المرورية للمنطقة.. وتم إخطار النيابة التي تولت التحقيقات.



كما أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، د.حسام عبدالغفار توافر جميع الأدوية، وأكياس الدم بمختلف الفصائل في جميع مستشفيات محافظة الشرقية.



وأشار عبدالغفار إلى أن الإصابات تراوحت بين كسور وجروح قطعية، وكدمات وسحجات، وأن جميع المصابين يتلقون الخدمة الطبية اللازمة.