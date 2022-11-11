في إطار إستراتيجية البنك التجاري الكويتي الرامية إلى تطبيق نظم تكنولوجيا المعلومات المتطورة بما يمكنه من تقديم أعلى مستويات الخدمات المصرفية الرقمية لعملائه، فقد قرر البنك القيام ببعض أعمال الصيانة والتطوير والتحديث لنظم وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات وما يرتبط بها من اختبارات، وذلك صباح يوم غدا (السبت) وحتى الساعة الثانية بعد الظهر.



واشار البنك الى أن أعمال التحديث والصيانة والتطوير المشار إليها قد يترتب عليها حدوث إيقاف مؤقت لبعض الخدمات التي يقدمها البنك لعملائه.



وقال البنك في بيان صحافي: «نعتذر سلفا من عملائنا عن أي إزعاج قد يتسبب لهم جراء إيقاف بعض الخدمات التي تتطلبها الاختبارات المشار اليها، فإننا نتوجه إليهم بخالص التقدير على تفهمهم لمتطلبات تطوير نظم تكنولوجيا المعلومات في البنك والتي تصب في النهاية في مصلحة العميل، وتساعد البنك على تقديم أفضل الخدمات المصرفية الرقمية المتطورة للعملاء في كافة الأوقات».