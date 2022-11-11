حرصاً من الأمانة العامة لمنظمة أوابك على متابعة وتنفيذ خطة تفعيل وتطوير نشاط المنظمة، ومن منطلق تفعيل دور بنك المعلومات، افتتح الأمين العام للمنظمة علي بن سبت، فعاليات الاجتماع الحادي عشر لضباط اتصال الدول الأعضاء في مجال بنك المعلومات يوم الأربعاء الماضي، والذي عقد على مدار يومين عبر تقنية الاتصال المرئي.



وفي مستهل كلمته، أكد الأمين العام أن الاجتماع يهدف بشكل أساسي إلى تطوير استمارة جمع بيانات الطاقة من الدول الأعضاء بالمنظمة، وتحسين السبل التي تضمن استمرار تدفق البيانات بشكل سنوي في المواعيد المخصصة، والنهوض والارتقاء بنوعية وجودة البيانات التي توضع في قاعدة بيانات الأمانة العامة «بنك المعلومات»، والذي يعد مرجعا أساسيا ومهماً للمختصين والباحثين العاملين في الأمانة العامة والدول الأعضاء في المنظمة بشكل خاص، وفي الدول العربية والهيئات والمنظمات الدولية المتخصصة بشكل عام.



كما شدد بن سبت على حرص الأمانة العامة على إعطاء أولوية لبناء قدرات العاملين في الدول الأعضاء على تجميع وتحليل إحصاءات النفط والطاقة، وذلك من خلال تقديم الدورات التدريبية المتخصصة بإحصاءات النفط والطاقة، مشيرا إلى أن الأمانة العامة تعمل حاليا على تحضير دورة تدريبية متخصصة تحت عنوان «احتساب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من ميزان الطاقة» خلال العام القادم 2023.