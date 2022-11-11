ترجمة القرآن



سائل: أعمل في مجال ترجمة القرآن الكريم لغير المسلمين، فهل يجوز لي قراءة الترجمة وشرحها لهم من غير وضوء؟



٭ لا بأس بقراءة ترجمة معاني القرآن الكريم من دون وضوء وشرحها، وهكذا كتب التفسير يجوز مسها وقراءة القرآن منها من دون وضوء ومثلها كذلك صور المصاحف المتوافرة في الأجهزة الحديثة اللوحية والمتنقلة.



النقاب والحجاب



سائلة: هل لباس الحجاب والنقاب واجب على المرأة؟



٭ الحجاب واجب على المرأة بإجماع العلماء، أما تغطية المرأة وجهها فإنه محل خلاف عند العلماء بين الوجوب والاستحباب، والله أعلم.



لا يشترط



هل يجب الوضوء للسجود للشكر أو سجود التلاوة؟



٭ لا يشترط لسجود الشكر والتلاوة الطهارة، ولا تجب فيشرع للإنسان أن يسجد سجود التلاوة وسجود الشكر من غير وضوء على الصحيح من أقوال العلماء رحمهم الله.



كلب للحراسة



اشترى زوجي كلبا لحراسة البيت، ولا يدخله، بل يعيش في حديقة المنزل، فهل يجوز؟



٭ نعم يجوز اتخاذ الكلب للحراسة أو للصيد او للرعي ولا بأس بذلك، فهذه الأحوال من الأحوال التي يجوز فيها اقتناء الكلب.



الموالاة في الوضوء



هل يبطل الوضوء إذا جف أحد الأعضاء أثناء الوضوء؟



٭ ذهب جمع من العلماء الى اشتراط الموالاة في الوضوء بحيث يغسل أعضاء وضوئه مرتبة ومتوالية، بمعنى ان يغسل المسلم العضو قبل ان يجف العضو الذي قبله، فإن جف العضو قبل غسل الذي يليه فإنه يلزمه ان يعيده لأنه وضوءه قد بطل.