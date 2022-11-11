نظرا لحرص جامعة الكويت على مواكبة التطور والتميز في كل أعمالها لخدمة العملية التعليمية وتحقيق الأهداف المرجوة بأسرع وقت وأقل جهد وبإبداع، نظم مكتب مساعد نائب مدير الجامعة للخدمات الأكاديمية المساندة لتقنية المعلومات ندوة تعريفية ببرنامج power platform لمنتسبي جامعة الكويت، وذلك بحضور القائم بأعمال نائب مدير الجامعة للخدمات الأكاديمية المساندة د.محمد على الملا والقائم بأعمال مساعد نائب مدير الجامعة للخدمات الأكاديمية المساندة لتقنية المعلومات د.زيد عبدالرحمن حسين، وممثلي شركة Netways أسامة دنداوي ورامي حميدي وعصام شمعون، وذلك على مسرح عبدالله الجابر - الشويخ.