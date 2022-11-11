آلاء خليفة



أثنى رئيس الجمعية الكويتية للدراسات العليا د.محمد العتيبي على جهود «اللجنة التعليمية» في مجلس الأمة برئاسة د.حمد المطر في زيادة نسبة الأساتذة الأكاديميين الكويتيين في الجامعات الخاصة بـ 50%، وزيادة مكافأة طلبة المبتعثين في الخارج.



وقال د.العتيبي في تصريح صحافي إن زيادة نسبة الأساتذة الأكاديميين في الجامعات الخاصة هو مطلب رئيسي لجميع منتسبي «جمعية الدراسات العليا» من أصحاب الشهادات العلمية المعتمدة في مختلف التخصصات الحاصلين على الماجستير والدكتوراه، الراغبين في التدريس بالجامعات، مشيرا إلى أن «الجمعية» طالبت في الكثير من المناسبات والفعاليات بزيادة نسبة التكويت في الجامعات الخاصة. وأشاد العتيبي بموافقة الحكومة على زيادة مكافأة الطلبة المبتعثين في الخارج، بعد مطالبة أعضاء مجلس الأمة ومناقشة اللجنة التعليمية مع وزير التربية، مشيرا إلى أن معاناة الطلبة المبتعثين بالخارج أصبحت كبيرة خاصة بعد زيادة نسبة التضخم في جميع دول العالم.