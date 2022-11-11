نظّم مكتب نائب مدير الجامعة للشؤون العلمية ندوة بعنوان «القواعد الفنية والأخلاقية في التعامل مع الكتاب المنهجي الجامعي» قدمها القائم بأعمال مساعد نائب مدير الجامعة للخدمات الأكاديمية المساندة لخدمة المجتمع والمكتبات د.محمد الظفيري، وبحضور كل من نائب مدير الجامعة للخدمات الأكاديمية المساندة د.محمد الملا، ومديرة مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر فاطمة بهمن، والقائم بأعمال مدير إدارة المكتبات د.سيد حمزة، ومديرة إدارة مكتبة الطالب نوال علي، بالإضافة لأعضاء الهيئة التدريسية والإدارية بجامعة الكويت، وذلك يوم امس الأول في المسرح الجنوبي لكلية الهندسة والبترول بالحرم الجامعي ـ الشدادية.



هدفت الندوة إلى تعريف أعضاء الهيئة التدريسية والهيئة الأكاديمية وطلبة جامعة الكويت بالقواعد واللوائح التي تنظم التعامل مع الكتاب المنهجي الجامعي بما يعود بالنفع على جميع منتسبي الجامعة ويعكس الصورة المشرقة لجامعة الكويت بمختلف قطاعاتها.



وتناولت الندوة ضوابط جودة الكتب الجامعية طبقا للوائح المنظمة للكتاب المنهجي وطرق توفير الكتب وتوريدها وتسعير بيعها، والملكية الفكرية للمؤلفين، بالإضافة إلى المواصفات الفنية للكتب المنهجية من حيث الشروط والمحتوى والإخراج والطباعة.



وفي ختام الندوة، تم فتح باب الأسئلة والنقاش لضمان وضوح الضوابط العلمية والمنهجية والفنية والمالية التي تحفظ حقوق جميع أفراد الأسرة الجامعية.