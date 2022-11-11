عبدالعزيز الفضلي



أعلن وكيل التعليم العام بوزارة التربية أسامة السلطان عن توجه الوزارة لإعادة افتتاح المرحلة الابتدائية بالتعليم الديني اعتبارا من العام الدراسي الحالي.



جاء ذلك في كتاب وجهه السلطان لوكيل وزارة التربية وتلقت «الأنباء» نسخة منه أوضح فيه انه صدر قرار بإعادة افتتاح المرحلة الابتدائية بالتعليم الديني للعام الدراسي 2022/2023 والبدء بمدرسة واحدة للبنات مع إصدار قرار بتخصيص إحدى مدارس رياض الأطفال في منطقة جابر الأحمد قطعة (5) أو (7) وتجهيزها لتكون «معهدا دينيا للبنات» كمرحلة ابتدائية تابعة لإدارة التعليم الديني.

وأضاف السلطان في كتابه انه يتم الإعلان والتسجيل لقبول الطالبات بمعدل 20 طالبة لكل فصل دراسي على ان تقوم إدارة التنسيق ومتابعة التعليم العام بالوزارة بتوفير الهيئة الإشرافية والتعليمية للمعهد الديني بنات المرحلة الابتدائية ومخاطبة جميع جهات الاختصاص لتوفير جميع احتياجات المبنى الجديد وتكون الخطة الدراسية للمرحلة الابتدائية بالتعليم الديني مقاربة لخطة التعليم العام، وفي هذا السياق كشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» انه في حال استكمال التجهيز والإعداد من جميع الجوانب سيتم افتتاح المدرسة في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي، مشيرة إلى انه تم إيقاف المرحلة الابتدائية عن التعليم الديني منذ آخر السبعينيات.