عادل الحساوي: مشروع تطوير الجزيرة الاصطناعية الجنوبية المتصلة بجسر جابر (جزيرة السجي) سيستقطب قريبا أكثر من 400 مشروع لمبادرين كويتيين



دارين العلي ـ سلطان العبدان



أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد حرص الحكومة على خلق مناطق ترفيهية تحفز المبادرين الشباب وتدعم مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة.



حديث الخالد جاء خلال جولة تفقدية قام بها وعدد من الوزراء والنواب ومسؤولي جهات حكومية إلى مشروع الجزيرة الاصطناعية الجنوبية المتصلة بجسر الشيخ جابر الأحمد (جزيرة السجي) للاطلاع على سير الأعمال فيها قبل افتتاحها أمام المبادرين قريبا والتي سيتم استغلالها الفترة المقبلة كموقع ترفيهي يحتضن المبادرين من الشباب الكويتي.



وشدد الشيخ طلال الخالد على «الأولوية» التي توليها الحكومة لشريحة الشباب وخلق الفرص أمامهم وإيجاد بيئة جاذبة لابتكاراتهم إضافة إلى توفير المزيد من الأنشطة السياحية والترفيهية خلال الفترة المقبلة.



من جانبه، أكد مقرر لجنة المشاريع الكبرى والترفيهية وتطوير الجزر البرلمانية النائب مهند الساير متابعة المجلس المستمرة لمراحل إنجاز المشاريع التجارية والترفيهية التي تقوم بها الحكومة وتصب في مصلحة الشباب الوطني المبادر.



جاء ذلك في تصريح أدلى به الساير عقب مشاركته في الجولة التفقدية التي قام بها النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس اللجنة الوزارية لمتابعة تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى الشيخ طلال الخالد للجزيرة الجنوبية في (جسر جابر) رافقه خلالها عدد من النواب والوزراء ومسؤولي جهات حكومية والتي من المقرر أن تضم مواقع لمشاريع صغيرة ومتوسطة للمبادرين الكويتيين.



وأوضح الساير أن يد التعاون ممدودة مع السلطة التنفيذية لتحريك ملفات السياحة والترفيه في الكويت، مشيرا إلى أن تطوير الجزيرة الجنوبية «مبادرة طيبة» من الحكومة في تطوير مناطق ترفيهية تكون بمثابة «المتنفس» للمواطنين.



وذكر أن مجلس الأمة رأى أهمية النهوض بمشاريع تطوير الجزر والترفيه وقام بالموافقة على تشكيل لجنة يكون هدفها الأساسي متابعة واقتراح ما هو مناسب في هذا المجال.



وأضاف أن تطوير الجزيرة الجنوبية في (جسر جابر) هو اولى بوادر التعاون الحكومي البرلماني، مبينا أن «النواب أعضاء اللجنة لديهم مجموعة من الافكار جديرة بالمناقشة مع الحكومة وأعتقد أننا بدأنا اولى خطوات تطوير القطاع الترفيهي في الكويت ونشجع الحكومة على سرعة انجاز هذا الملف».



وبخصوص مشروع (ونتر لاند حديقة الشعب) ومدى رضى أعضاء اللجنة البرلمانية على مراحل انجازه حتى الآن قال الساير إن هذا المشروع ضخم و«كل الأنظار تقع عليه نظرا لشهرته العالمية» لافتا إلى أن هناك بعض الملاحظات من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة حول إجراءات التسجيل والمشاركة فيه.



وأضاف أن اللجنة البرلمانية استمعت لاقتراحات عدد من المبادرين حول المشاركة في (ونترلاند) مبينا أنه تمت مناقشة الملاحظات والمقترحات مع سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء «وهناك تعاون واضح وفعال في هذا المجال» متمنيا أن يفتتح للجمهور في الوقت المحدد دون تأخير.



ومن المقرر افتتاح مشروع الجزيرة الاصطناعية الجنوبية المتصلة بجسر الشيخ جابر الأحمد (جزيرة السجي) قريبا والتي يشرف عليها الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة.



وتتنوع الأنشطة والمشاريع المراد استقطابها في الجزيرة الجنوبية من الجسر التي تنقسم إلى أربع مناطق وتضم مشاريع صغيرة ومتوسطة متنوعة للمبادرين المسجلين لدى الصندوق لتشغيل مشاريعهم طوال موسمي الشتاء والربيع المقبلين.



من جانبه، قال المدير العام للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتكليف عادل الحساوي إن مشروع تطوير الجزيرة الاصطناعية الجنوبية المتصلة بجسر جابر (جزيرة السجي) سيستقطب قريبا أكثر من 400 مشروع لمبادرين كويتيين.



وقال الحساوي بعد الجولة التفقدية لمشروع الجزيرة قبل افتتاحها والتي سيتم استغلالها الفترة المقبلة كموقع ترفيهي يحتضن المبادرين من الشباب الكويتي.



إن الصندوق هو الجهة المشرفة والقائمة على مشروع تطوير جزيرة (السجي) في جسر جابر مشيرا الى أن الجزيرة تنقسم إلى أربع مناطق هي (البنديرة) و(السفار) و(المارينا) و(منطقة الخدمات).



وبين أن الأنشطة المراد استقطابها في الجزيرة الجنوبية من الجسر متنوعة ومختلفة إذ ستضم منطقة (البنديرة) 27 عربة متنقلة (فود تراك) فيما ستضم منطقة (السفار) 19 جناحا (كشكا) ومساحات لعرض منتجات المبادرين وبضائعهم لمدة أسبوعين لكل مشروع إلى جانب شاشة عرض مرئية ضخمة.



وذكر أن منطقة (المارينا) ستخصص للتاكسي المائي لنقل الزوار من منطقة رأس السالمية إلى الجزيرة الجنوبية في جسر جابر والعكس كذلك إضافة إلى توفير جولات سياحية وبحرية حول المنطقة فيما ستخصص منطقة (الخدمات) لمواقف السيارات ومحطة الوقود والباصات لتسهيل حركة الزوار داخل مناطق الجزيرة.



وتوقع الحساوي أن تستقطب الجزيرة المبادرين المسجلين لدى الصندوق لتشغيل مشاريعهم طوال موسمي الشتاء والربيع المقبلين على أن يتم الإعلان عن موعد فتح باب التسجيل وتقديم الطلبات عبر منصة الخدمات الالكترونية التابعة لـ (الصندوق الوطني) خلال الفترة القريبة المقبلة.



ويعد الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الجهة القائمة على المشروع والمنظمة له بالتعاون مع شريكها الاستراتيجي الحرس الوطني وشريكها الرئيسي بلدية الكويت وجهات حكومية مساهمة هي وزارة الداخلية والهيئة العامة للشباب والهيئة العامة للطرق والنقل البري والشركة البترولية للصناعات البترولية المتكاملة ووزارة الصحة ووزارة الكهرباء والماء وشركة النقل العام وشركة جون الكويت.