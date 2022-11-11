العازمي: الوزير العوضي وعد بدراسة صرف «بدلات العدوى والخطر» لـ «الإداريين» بشكل جدي

عبدالكريم العبدالله



التقى وزير الصحة د.أحمد العوضي أعضاء مجلس إدارة جمعية طب الأسنان الكويتية، وناقش الحلول المقترحة بشأن تجاوز التحديات التي تواجه المنتسبين للمهنة، بحضور الوكيل المساعد لشؤون طب الأسنان د.مشعل الكندري.



كما تطرق الاجتماع إلى بحث الإجراءات التنظيمية الخاصة بمؤتمر الجمعية، والذي سيعقد الخميس القادم الموافق 17 من نوفمبر الجاري، ورعاية الوزير للمؤتمر، كما بحث وفد الجمعية مع الوزير التحديات والحلول في شأن تأهيل طواقم تمريضية متخصصة في طب الأسنان.



وتخلل اللقاء مناقشة بحث إقرار الاكتفاء بحصول أطباء الأسنان على دورة إنعاش القلب BLS، والاستعاضة عن حصولهم بدورة الانعاش القلبي والرئوي المتقدم ACLS، بدورة طوارىء طب الأسنان MED.



كما وجه الوزير أعضاء مجلس إدارة الجمعية للتنسيق والتعاون مع قطاع طب الأسنان بالوزارة، لدراسة سبل الارتقاء بالإجراءات التنظيمية لعيادات الأسنان في مراكز الرعاية الصحية الأولية، لتحقيق المصلحة المشتركة، والوصول للجودة اللازمة في خدمات طب الأسنان المقدمة للمواطنين الكرام.



من جهة أخرى، اجتمع وزير الصحة د.أحمد العوضي مع مجلس إدارة نقابة العاملين في وزارة الصحة لمناقشة أهم المطالبات التي تخص العاملين في الوزارة وأشاد رئيس نقابة العاملين في وزارة الصحة حسين العازمي في تصريح صحافي على هامش الاجتماع بفتح أبواب الوزير العوضي للمواطنين والموظفين للاستماع الى مشاكلهم ومطالباتهم، لافتا الى أن هذا يدل على تلمس الوزير العوضي لهمومهم ورغبته في حل جميع المعوقات التي تقف أمامهم، منوها الى أن سياسة الوزير العوضي تتوافق مع توجهات مجلس الوزراء والعهد الجديد لفتح الابواب امام جميع المواطنين. وبين العازمي أنه تم خلال الاجتماع مناقشة صرف بدلات «العدوى والخطر» للموظفين الاداريين، والتي لازالت حبيسة الاداراج منذ سنوات، مشيرا الى أنه تم شرح الوضع الوظيفي للاداريين في المستشفيات والمراكز الصحية، ومدى امكانية تعرضهم للعدوى والخطر مما يحتم صرفها لهم لاستحقاقهم لتلك البدلات.



وأوضح أن الوزير العوضي تفهم مطالبات النقابة لصرف بدلات العدوى والخطر للموظفين الاداريين، حيث وعد بدراسة الموضوع بجدية لصرف هذه البدلات لهم، ولفت الى انه تمت مناقشة الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة، ووضع المسميات الوظيفية الجديدة للاداريين، حيث كان للنقابة رأي في بعض المسميات الوظيفية، والتي وعد الوزير بدراستها، مؤكدا على تفهم الوزير لمطالب النقابة ووعد بوضع الحلول لها قريبا.