بمناسبة قرب موسم التخييم الربيعي، أطلقت إدارة العلاقات العامة في البلدية حملتها التوعوية تحت عنوان «حلاة البر نظيف» بهدف المحافظة على البر واستخدام وسائل صديقة للبيئة لحماية مواقع التخييم والحفاظ عليها أثناء وبعد التخييم.



وكشفت أن البلدية حددت 34 موقعا لإقامة المخيمات لهذا العام والذي يبدأ 15 نوفمبر الجاري حتى 15 مارس المقبل موزعة على محافظتي الجهراء والأحمدي، حيث تشمل المنطقة الشمالية 18 موقعا والمنطقة الجنوبية 16.



وأعلنت أن مواقع المخيمات الربيعية تشمل مراكز خدمات ونقاطا امنية، منها: 4 افرع جمعيات تعاونية بالإضافة الى 3 نقاط أمنية في مواقع الجهراء الى جانب 3 افرع لجمعيات في مواقع محافظة الأحمدي ونقطة امنية موزعة على طريق الجليعة وأم صفق وكبد.



كما قامت الإدارة بتركيب 167 إعلان موبي لحملتها الإعلامية «حلاة البر نظيف» لتوعية رواد البر بالمحافظة على نظافة المواقع المسموح بها لإقامة المخيمات الربيعية لموسم التخييم هذا العام، مشيرة إلى تركيب 42 إعلانا في العاصمة، و25 بالأحمدي، و22 في مبارك الكبير، و16 في الجهراء، و23 بالفروانية فضلا عن تركيب 39 إعلانا في حولي.