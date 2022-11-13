رئيس الوزراء يسعى لإزالة المعوقات.. وندرس تطوير الأسواق بالأحمدي والفحيحيل والجهراء

150 ألف وحدة تم تسليمها إلى «الرعاية السكنية» وحصّلنا 5 ملايين غرامات من شركات النظافة



بداح العنزي



أعلن مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي عن طرح مشروع تطوير شارع عبدالله الأحمد على الشركات خلال شهر فبراير المقبل.



وقال المنفوحي خلال لقاء مع برنامج «ديوانية التلفزيون» عبر قناة الكويت الاولى ان مساحة المشروع تصل الى 57 ألف متر مربع، ويشمل العديد من الانشطة اضافة الى انه روعي خلاله تخصيص جزء لأصحاب المشاريع الصغيرة، مبينا انه يأتي بعد 25 سنة والتي لم تشهد طرح أي مشروع تنموي، مستدركا بأنه سيطرح وفق نظام المزايدة للشركات المؤهلة تمهيدا لاختيار الشركة الفائزة، مبينا ان هناك مراقبة لكل المشاريع التنموية ومتابعة مستمرة من قبل رئيس مجلس الوزراء للاجراءات المتعلقة بهذه المشاريع، وحرصه على إزالة أي عوائق، مشيرا إلى ان الاجتماعات مستمرة كل اسبوع لتوضيح آخر المستجدات على تلك المشاريع وخاصة ما يتعلق بمراحل الانجاز.



وتطرق المنفوحي الى مشروع واجهة الجهراء «كورنيش الجهراء»، مبينا ان تكلفته تبلغ 800 مليون دينار ومساحته 5.7 كيلوات ويضم 3 مناطق تشمل مباني حكومية، مطاعم، منتجعات وعلاجا للرياضيين وحديقة للطيور المهاجرة، وتم فتح باب التقديم للشركات لاختيار الفائزة والمنفذة له.



سوق المباركية



وذكر ان هناك 3 مشاريع ضمن خطة تطوير أسواق منطقة المباركية بعد نشوب الحريق الأخير، مؤكدا ان موضوع التصميم النهائي للمشاريع لم يحسم في ظل وجود أكثر من لجنة لتقديم التصاميم تمهيدا لاختيار المناسب منها والذي روعي فيه المحافظة على الجانب التراثي، نافيا وجود أي تغيير في معالمه، حيث اصبح احدى الوجهات السياحية التي يرتادها الزوار من خارج الكويت، مشيدا في هذا الخصوص بالمتابعة المستمرة من قبل الشيخة أمثال الأحمد، وحرصها على الإبقاء على الجانب التراثي المميز لهذه الأسواق.



وردا على سؤال حول السماح للشباب الفنانين بعمل الجداريات، أوضح انه يتم استقبال طلبات الشباب بشأن عمل الجداريات في سوق المباركية بعد موافقة الملاك، لافتا الى انه تم تسليم «السكنية» 150 ألف وحدة سكنية، مشيرا الى ان المؤسسة تقوم بتجهيز البنية التحتية والخدمات لهذه الوحدات السكنية بالتنسيق مع الوزارات المعنية.



وحول أداء شركات النظافة، شدد على محاسبة الشركات المقصرة وغير الملتزمة ببنود العقد، مشيرا الى تحصيل 5 ملايين غرامات من الشركات المخالفة، مؤكدا تعديل بنود لائحة الاعلانات تمهيدا لعرضها على المجلس البلدي، وخلال المناقصات الجديدة والتي ستطرح مستقبلا سيتم تحديد مسافة للتباعد بين اللوحات.



وردا على سؤال بشأن أوضاع منطقة الجليب، أوضح المنفوحي ان هناك دراسة لتطوير ومعالجة المنطقة تتم دراستها في اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء، لافتا الى تثمين قطعة سكنية مؤخرا وحتى الآن لم تتم عملية التنفيذ لظروف المنطقة.



وأشار إلى ان البلدية لا تمانع من إقامة الخيام امام المنازل خلال فترة التخييم المسموح بها بشرط ألا تكون هناك شكاوى من الجيران، مؤكد ان البلدية وضمن خططها القادمة ستقوم بدراسة لتطوير الاسواق القديمة في كل من الاحمدي والجهراء والفحيحيل.