قدم عضو المجلس البلدي د.حسن كمال سؤالا عن كود البناء الخليجي الموحد.



وقال كمال في سؤاله: يعد قطاع البناء والتشييد في الكويت ثاني القطاعات الاقتصادية الاستثمارية بعد قطاع البتروكيماويات، وتشهد دول مجلس التعاون نهضة وطفرة عمرانية هائلة، ويعرف كود البناء على أنه مجموعة الاشتراطات والمتطلبات المتعلقة بالبناء والتشييد لضمان السلامة والصحة العامة وما يتبعها من أنظمة ولوائح تنفيذية وملاحق، ويطبق الكود على جميع أعمال البناء والتشييد بما في ذلك التصميم والتنفيذ والتشغيل والصيانة والهدم والتعديل وإعادة التأهيل للمباني والمنشآت.



واضاف كمال: قامت فرق ولجان فنية في دول مجلس التعاون الخليجي بالعمل على إصدار كود بناء خليجي موحد، عن طريق تضافر الجهود الفنية والعلمية المشتركة، وفي سبتمبر الماضي، دشن الوزراء المعنيون بشؤون البلديات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال اجتماعهم الـ 25، كود البناء الخليجي الموحد، وترأست وزيرة الدولة لشؤون البلدية وفد الكويت المشارك في الاجتماع، كما أكد مدير عام بلدية الكويت أن إقرار الكود الخليجي الموحد سيكون لمدة ثلاث سنوات كمرحلة تجريبية واسترشادية ثم يصدر فيه قرار إلزامي لكل دول مجلس التعاون للالتزام به، وهو جهد قامت به كل دول المجلس من خلال اللجان الفنية المتخصصة.



وتابع: وعليه يرجى تزويدنا بالإجابة عن الأسئلة التالية:



٭ متى تبدأ المرحلة التجريبية لكود البناء الخليجي الموحد؟



٭ ماذا كان دور بلدية الكويت في المساهمة بإعداد كود البناء الخليجي الموحد؟



٭ ما اللجان الفنية المتخصصة التي تشملها كود البناء الخليجي الموحد؟



٭ ما الجهات والشخصيات الفنية والعلمية التي شاركت في اللجان الفنية المتخصصة من الكويت؟



٭ يرجى تزويدي بالنسخة النهائية من كود البناء الخليجي الموحد شاملا على نسخ من الأجزاء الخاصة باللجان الفنية من الكود.



مع ضرورة الالتزام بالمدة القانونية للإجابة عن أسئلة أعضاء المجلس البلدي، استنادا الى القانون 33/2016.