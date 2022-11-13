قدمت عضو المجلس البلدي م.منيرة الأمير عددا من الأسئلة بخصوص مشاريع محافظة الجهراء التنموية والخدمية لاستبيان موقفها الحالي والمستقبلي.



وقالت م.منيرة الأمير: نظراً للأهمية المحورية لمحافظة الجهراء ومساحتها الكبيرة وتنوعها الجغرافي والاقتصادي كان من الضروري أن أتعرف أكثر على مشاريع المحافظة التنموية والخدمية التي تم الإعداد لها وفق خطط الدولة لمتابعة تطورها وتنفيذ المقصد منها على الطبيعة وكذلك الجداول الزمنية ما يخلق لنا باباً للتباحث والتطوير أو المساعدة في تسهيل تنفيذ هذه المشاريع حسب دورنا كأعضاء في المجلس البلدي، وفيما يلي الاستفسارات المطلوب استيضاحها:



أولا: مشروع الواجهة البحرية



٭ ما تقسيمات المشروع من حيث طرق التنفيذ والأهداف المختلفة لكل جزء؟



٭ ما الجدول الزمني المطروح لتنفيذ المشروع وفق مراحله المختلفة؟



٭ ما التصور الاستثماري ودراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع؟



ثانيا: المشاريع الحالية



٭ ما الموقف الحالي ونسبة الإنجاز في مشروع تطوير سوق الجهراء القديم؟



٭ ما الغرض من مشروع مضمار قيادة السيارات المقدم وما موقفه الحالي وكيف تصنفون هذا المشروع من قبلكم؟



٭ ما موقف المشاريع التي تم طرحها في عام 2018 لتطوير المحافظة؟ وما نسبة الإنجاز فيها حتى اليوم وهذه المشاريع وفق بيانات سابقة، هي: المؤسسات الإصلاحية، ومجمع مدارس التربية الخاصة بمساحة 150 ألف متر مربع، ومشروع محطة تنقية كبد لتوسعة المحطة الحالية لتعالج 270 ألف متر مكعب يوميا، ومشاريع الصيانة لمنطقة العيون.



ثالثا: المشاريع القادمة والرؤية المستقبلية للمحافظة



٭ ما المشروعات التنموية الحالية في المحافظة وما المشاريع المخطط لها في الـ 5 سنوات القادمة؟



رابعا: أسئلة ايضاحية



٭ كيف يتم تقييم الاحتياجات الاستثمارية والخدمية للمحافظة؟ وما هذه الاحتياجات وفق خطط الدولة الأخيرة؟ وما الخطوات التي تمت بعد هذه الدراسات إن وجدت؟ يرجى تزويدنا بنسخة من هذه الدراسة إن وجدت؟