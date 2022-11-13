عفوية فتات سلطان وتلقائية الضيوف ساهمت في نجاح البرنامج



ياسر العيلة



«تسيورة» هي تصغير كلمة «سير»، وهي باللهجة الكويتية أن تسير إلى أحد الأهل أو الأصدقاء بهدف زيارته، ومن هذا المنطلق كانت فكرة برنامج «تسيورة» الذي يعرض حاليا عبر شاشة تلفزيون الكويت ضمن دورته البرامجية الحالية التي أشرف عليها وكيل قطاع التلفزيون تركي المطيري الذي حرص على ان تتضمن الدورة أعمالا متميزة ومتنوعة تناسب ذائقة المشاهدين وتعكس خصوصية المجتمع الكويتي.



برنامج «تسيورة» الذي يحظى بنسبة مشاهدة عالية تقدمه الفنانة فتات سلطان في تجربتها الأولى في عالم التقديم، واستضافت في كل حلقة من حلقاته عددا من نجوم الفن والرياضة والإعلام، مثل: طارق العلي ومحمد العجيمي وخالد أمين وأحمد السلمان والمطربين فيصل السعد وصلاح حمد خليفة ومروى بن صغير وفاطمة الطباخ وحصة النبهان وأحمد النجار والمخرج يعرب بورحمة ورنا الخالد ونجم الكرة محمد جراغ والإعلاميين علي نجم وأسرار الأنصاري وآخرين.



واستطاعت فتات سلطان أن تخطف الأنظار إليها بطريقة تقديمها البعيدة عن الأسلوب التقليدي، ومن خلال حرصها على استخدام مفردات كويتية محببة للجميع، وعكست الحلقات مدى العلاقة الجميلة التي تجمع «فتات» بضيوفها الذين تعاملوا مع حوارها وأسئلتها بكل أريحية، وحكوا عن ذكرياتهم وجوانب كثيرة من حياتهم بشكل تلقائي، وفتح كل ضيف قلبه لها وكأنها طبيبة نفسية «يفضفضون» معها.



الحلقات جميعها تميزت بأجواء من الفرح والفكاهة وخفة الدم، كما شهدت بعض الحلقات لحظات إنسانية انسابت معها الدموع من العيون بما فيها «فتات» نفسها التي تذكرت خلال حلقتها مع الفنان طارق العلي شقيقها الفنان الراحل ماجد سلطان، ولم تخل الحلقات من الطرب والغناء كون مقدمة البرنامج مطربة وأستاذة لمادة الكورال الغربي والإيقاع الحركي في المعهد العالي للفنون الموسيقية، فشاركت بالغناء كلا من طارق العلي وفيصل السعد وصلاح حمد خليفة ومروى بن صغير.



«تسيورة» بشكل عام من البرامج التي تستحق الإشادة، حيث ظهر على الشاشة في أبهى حلة على مستوى الصورة والإخراج المتميز من قبل المخرج خالد الجدي، بالإضافة الى ديكور البرنامج الرائع، وهو من إنتاج شركة «بلوفوكس».