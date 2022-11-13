حسن عسيري يطالب بإنشاء معاهد أكاديمية في السعودية.. وأحمد شوبير قدم وصفاً تحليلياً للمنتخبات المشاركة في كأس العالم 2022

عمار تقي في جلسة «الإعلام الجديد»: يجب على الإعلام التقليدي مواكبة التطور الرقمي الذي نعيشه حالياً.. وبرامج «بودكاست» لها معايير لتجربتها



الرياض - مفرح الشمري



يواصل المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون الـ 22 المقام حاليا في العاصمة السعودية (الرياض) أنشطته المقامة على هامش معرض «مستقبل الإعلام»، والتي تتضمن العديد من الجلسات الحوارية عن «التطور الإعلامي التكنولوجي»، ومنها جلسة «الإنتاج المحلي في التلفزيون والإذاعة التحول»، وشارك فيها المنتج باسم عبدالأمير والمنتج حسن عسيري ود.أيمن السعيدي.



دعا المتحدثون في الجلسة إلى التحالفات والشراكات في قطاع الإنتاج التلفزيوني والإذاعي لمواجهة المتغيرات والتحديات المستقبلية في مجالات الإعلام والفن والإنتاج، مشيرين إلى أهمية الدراسات الأكاديمية في فهم ورصد ومتطلبات الجماهير المتغيرة.



وقال المنتج باسم عبدالأمير: التحديات التي يعاني منها المنتجون كبيرة في التعامل مع المحطات الفضائية الذين لديهم شروط لقبول أي عمل وأهمها الجودة في الصورة و«الكواليتي» حتى يتم شراء الأعمال، مستغربا توقف مؤسسة البرامجي المشتركة لدول الخليج عن الانتاجات في الفترة الحالية، خصوصا أن الجميع تربى على أعمالهم، متمنيا ان تعود هذه المؤسسة للإنتاج لأن توقف انتاجاتها حاليا لا أحد يفسره!



وأوضح باسم عبدالأمير ان الصعوبات المختلفة لا تحل إلا بالتفاهم والتحالفات لتقديم عمل مميز في ظل ما نعيشه تكنولوجيا حاليا، أما المنتج حسن عسيري فاكد أهمية تأسيس كليات ومعاهد خاصة بالفنون في المملكة.



وفي جلسة «الاعلام الرياضي وصناعة النجوم»، قدم اللاعب السابق والاعلامي القدير أحمد شوبير وصفا تحليليا للمنتخبات المشاركة في كأس العام 2022.



من جهته، قال المذيع عمار تقي في جلسة «الاعلام الجديد»: يجب على الاعلام التقليدي مواكبة التطور الرقمي الذي نعيشه حاليا، وإذا لم تسع لذلك فهي تبقى على حالها، لافتا الى أن برامج «بودكاست» لها معايير لتجربتها، أول هذه المعايير ان تكون فكرة البرنامج هادفة، وان مدتها لا تتجاوز الساعة كاملة.