فيما يتحضر الفنان فارس كرم للسفر الى أستراليا لإحياء عدد من الحفلات هناك، يتواجد حاليا في لبنان لرؤية طفله كرم الذي ولد أثناء تواجده ضمن جولة ناجحة بين أميركا وكندا، وأثارت عودته الكثير من علامات الاستفهام وأعادت الى الأذهان مشكلته مع الفنانة ميريام فارس.



فبعد الحديث عن أنه قد يمثل أمام شعبة جرائم المعلوماتية في لبنان على خلفية الدعوى المقدمة من ميريام، بسبب تغريدة مسيئة نشرها ضدها، نفت مصادر مقربة منه هذا الأمر، وأكدت حسب مجلة «لها» أن المساعي مستمرة لإصلاح الأمر بينهما.



وتداولت صفحات لمحبي فارس معلومات تفيد بوجود مفاوضات جدية وصادقة يتولاها محامو الفريقين، وقد أدت الى التوصل إلى اتفاق سلمي وحبي بضرورة شطبه لتغريدته التي تحمل إيحاءات سيئة وتلميحات مسيئة بحق ميريام.



وأكدت تلك الصفحات أن الأزمة بين الطرفين انتهت بشكل تام بعد تدخل بعض الوسطاء الذين عملوا على تحسين الأجواء بينهما، والحد من العصبية والمشادة الكلامية التي حصلت قبل فترة عبر «السوشيال ميديا».