دعاء خطاب

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احتفلت الفنانة مروة الأزلي، بخطوبتها رسميا من المخرج وائل فرج، حيث نشرت العديد من الصور على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أثناء ارتدائها فستان زفاف باللون الأبيض، وقامت هي ووائل بالاحتفال في أجواء أسرية وحضور عدد من الأصدقاء المقربين لهما.



«الأنباء» كان لها لقاء مع الفنانة المصرية تحدثت فيه عن بدايتها الفنية، لافتة الى أنها تشعر بأنها محظوظة جدا لأن بدايتها كانت مع الفنان محمد رمضان، قائلة: تعاونت فنيا مع رمضان 3 مرات، والبداية كانت في فيلم «الألماني»، أول بطولة لمحمد رمضان، وحقق العمل نجاحا كبيرا وكان بداية الانطلاقة، وعملت معه مرة أخرى في مسلسل «البرنس» الذي نجح أيضا نجاحا باهرا.



وعلقت الأزلي على إلغاء حفل الفنان محمد رمضان، في محافظة الإسكندرية المصرية، مؤكدة أن كل ما يتردد في هذا الشأن محض إشاعات.

وأردفت: دائما «الشجرة المثمرة يلقيها الناس بالحجارة»، ومحمد رمضان فنان ناجح، والأصعب من النجاح أن يستمر فيه وهذا ما يفعله محمد رمضان.



جدير بالذكر أن الفنانة مروة الأزلي تشارك في مسلسل «الوضع مستقر2» الذي تم عرضه عبر منصة +osn، وهو النسخة العربية لمسلسل «No Activity» والذي صدر مسبقا بنسختين أسترالية وأميركية، ويقوم ببطولته النجوم: شادى ألفونس، خالد منصور، سيد رجب، انتصار، محمد جمعة، شيماء سيف، طه دسوقي، تامر فرج، ولأول مرة إنجى كيوان، والمعالجة الدرامية لمحمود عزت، أما الإخراج فتصدى له وائل فرج.