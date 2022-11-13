قالت أوكرانيا غداة إعلانها استعادة مدينة خيرسون التي انسحبت منها القوات الروسية، إنها تسير نحو تحقيق «انتصار مشترك» للغرب، في حين رأت لندن في الانسحاب «خسارة استراتيجية جديدة» لموسكو.



وأكد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا خلال لقائه نظيره الأميركي أنتوني بلينكن في كمبوديا على هامش قمة رابطة جنوب شرق آسيا «آسيان» امس «قلة من الناس آمنوا بأن أوكرانيا ستنجو... فقط بعملنا معا يمكننا أن ننتصر ونخرج روسيا من أوكرانيا.. سيكون انتصارنا المشترك انتصارا لكل الدول المحبة للسلام في كل أنحاء العالم».

من جهته، أشاد بلينكن «بالشجاعة الرائعة» للجيش والشعب الأوكرانيين، ووعد بأن الدعم الأميركي «سيستمر طالما لزم الأمر» لإنزال الهزيمة بروسيا.



وخلال لقاء مع رئيس الوزراء الأسترالي أنطوني ألبانيزي على هامش قمة (آسيان) أكد وزير الخارجية الاوكراني، أن بلاده تواصل الكفاح من أجل تحرير أراضيها.



وقال كوليبا قبل لقائه بلينكن «نحن ننتصر في معارك لكن الحرب مستمرة».



وفي سياق متصل، قال جايك سوليفان مستشار الأمن القومي الأميركي «يبدو أن الأوكرانيين حققوا للتو انتصارا استثنائيا».



وردا على سؤال عن معلومات تفيد بأن إدارة بايدن بدأت في الضغط على الرئيس زيلينسكي للنظر في مفاوضات مع موسكو، قال سوليفان إن روسيا لاتزال لديها «مطالب غريبة» بشأن إجراءات الضم التي أعلنتها.



بدوره، رأى وزير الدفاع البريطاني بن والاس أن الانسحاب الروسي من خيرسون يشكل «خسارة استراتيجية جديدة» لموسكو، مشيرا إلى أنه في فبراير 2022 «فشلت روسيا في السيطرة على أهداف رئيسية حددتها غير خيرسون».

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد قال في كلمته اليومية مساء امس الاول إنه «يوم تاريخي. نحن نستعيد جنوب البلاد ونستعيد خيرسون».



ونشر زيلينسكي تسجيل فيديو على تطبيق تلغرام قال إنه جاء من خيرسون ويظهر فيه جنود أوكرانيون يؤكدون انهم من «اللواء 28» وسط حشد يهتف للجيش الأوكراني.



وبالتزامن، برزت تصريحات من عدة جهات تشير الى محاولات حثيثة لفتح نافذة جديدة لاجراء محادثات سلام، حيث نقلت وسائل إعلام تركية عن الرئيس رجب طيب أردوغان قوله أمس إن أنقرة ملتزمة بالسعي لعقد محادثات سلام بين روسيا وأوكرانيا.