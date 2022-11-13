وافقت السلطات الفيدرالية الاثيوبية والمتمردون على تسهيل إيصال «المساعدات الإنسانية لجميع من يحتاجون إليها» في منطقة تيغراي التي تشهد نزاعا منذ عامين، وفق ما أعلن الجانبان في مؤتمر صحافي في نيروبي.



ويأتي الإعلان إثر محادثات في العاصمة الكينية تناولت تنفيذ اتفاق السلام الذي وقع في الثاني من نوفمبر الجاري في بريتوريا بجنوب افريقيا، وخصوصا لجهة نزع سلاح القوات المتمردة وعودة السلطة الفيدرالية إلى تيغراي وإيصال المساعدات.



والاتفاق الذي وقعه المارشال برهانو جولا رئيس أركان القوات المسلحة الإثيوبية، والجنرال تاديسي ووريدي القائد العام لقوات المتمردين في تيغراي، ينص على «وصول المساعدات الإنسانية لجميع من يحتاجون إليها».



وقال الرئيس النيجيري السابق أولوسيغون أوباسانجو، المبعوث الخاص للاتحاد الأفريقي، إن تطبيقه سيكون «بأثر فوري».