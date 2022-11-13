أكد الرئيس الأميركي جو بايدن مواصلة الالتزام بتعهدات الولايات المتحدة في العمل بشكل وثيق ولفترة طويلة مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) الموحدة.



وقال بايدن، في كلمته أمام قمة رابطة «آسيان» في العاصمة الكمبودية بنوم بنه أمس: «اتخاذ خطوة مهمة أخرى تمثل بداية لعهد جديد من التعاون من خلال إطلاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الولايات المتحدة وآسيان»، مضيفا: «سنعمل معا على التعامل مع القضايا الكبيرة في وقتنا الحالي من المناخ للأمن الصحي، وأيضا العمل على الدفاع ضد التهديدات الكبيرة للنظام القائم على القواعد وحكم القانون، بالإضافة إلى بناء منطقة محيط هادئ حرة ومفتوحة ومستقرة ومزدهرة ومرنة وآمنة».



وأضاف أنه تم توفير المزيد من الموارد من أجل تحقيق هذا النهج، مشيرا إلى أن إدارته أعلنت العام الماضي عن أكثر من 250 مليون دولار في مبادرات جديدة مع «آسيان»، لافتا إلى أنه طالب بـ 850 مليون دولار كمساعدات لدول جنوب شرق آسيا في 2023.



وأشار إلى أنه سيتم مواصلة البناء على التقدم الذي تم إحرازه من خلال الالتزام بالتعهدات وإطلاق مبادرات ملموسة جديدة من أجل تعزيز رابطة آسيان وزيادة الاتصال في جميع دول جنوب شرق آسيا.



وأضاف أنه تم أيضا إطلاق منصة للبنية التحتية والاتصال بين الولايات المتحدة الأميركية وآسيان من أجل جلب فوائد الشراكة لاستثمارات البنية التحتية العالمية لدول «آسيان».



وفي سياق متصل، قال جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأميركي للصحافيين على متن طائرة الرئاسة التي كانت طريقها إلى كمبوديا امس إن بايدن سيحث بنظيره الصيني شي جينبينغ على كبح كوريا الشمالية، وذلك خلال لقائهما الأول المرتقب على هامش قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا.



وأوضح سوليفان أن بايدن سيبلغ شي بأنه من مصلحة بكين «لعب دور بناء في كبح أسوأ توجهات كوريا الشمالية»، كما سيؤكد الرئيس الأميركي لنظيره الصيني أيضا أنه إذا واصلت بيونغ يانغ تطوير صواريخها وترسانتها النووية «على هذا الطريق، فسيؤدي ذلك ببساطة إلى تعزيز الوجود العسكري والأمني الأميركي في المنطقة».



إلى ذلك، تعمل اليابان والصين لترتيب محادثات بين رئيس الوزراء فوميو كيشيدا والرئيس شي جينبينغ، ومن المتوقع أن تكون تايلند مقرا لهذه المحادثات ولكن تظل إندونيسيا مقرا آخر محتملا لاستضافتها، بحسب مصادر مطلعة.



ووفقا للمصادر، فإنه إذا اجتمع كيشيدا مع شي، فإنه سوف ينقل للزعيم الصيني الحاجة لأن تعمل الدولتان على بناء علاقات بناءة ومستقرة، بحسب وكالة أنباء «كيودو» اليابانية.



وقد صرح كيشيدا للصحافيين على هامش حضوره قمة (آسيان) امس بأن اليابان بصدد عمل ترتيبات مع الصين وكوريا الجنوبية بهدف عقد اجتماعات قمة ثلاثية على هامش اجتماعات دولية في الأيام المقبلة.



وإذا ما تم عقد اجتماع كيشيدا وشي، فإنها سوف تكون القمة الأولى في غضون قرابة 3 سنوات بين الدولتين.