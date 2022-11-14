الخطوة تتسق مع توجه الدولة للتشجيع على استخدام السيارات الكهربائية للحد من التلوث



دارين العلي



فتحت وزارة الكهرباء والماء الباب امام الشركات والافراد لمنح تراخيص وضع شواحن للسيارات الكهربائية في مواقع منازلهم او شركاتهم.



وقالت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» ان هذه الخطوة تتسق مع توجه الدولة للتشجيع على استخدام السيارات الكهربائية للحد من التلوث الناتج عن العوادم، لافتة الى ان الوزارة وضعت شروطا لمنح الترخيص اولها كتاب رسمي من الشركة التي تم شراء السيارة الكهربائية منها تثبت ملكية الشخص مقدم طلب تركيب الشاحن للسيارة.



وأوضحت المصادر ان الكتاب للتأكد من قبل الوزارة ان الشخص الذي طلب زيادة الطاقة في منزله للشاحن الكهربائي فقط بامتلاكه سيارة كهربائية حتى لا تستخدم تقوية الطاقة في زيادة البناء او غيرها، لافتة الى ان كل فرد او شركة يحق له تقوية الطاقة حتى 20 كيلوواط فقط اذ لن تعطي الوزارة اي تراخيص بتقوية التيار لأعلى من ذلك. يذكر ان وزارة الكهرباء والماء قد وضعت على احد مداخلها شاحنا كهربائيا بمبادرة شخصية من الوزير السابق لحث الموظفين على اقتناء السيارات الكهربائية التي تخفف الضغط على البيئة.