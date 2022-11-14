حنان عبدالمعبود



أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» انها ستنظم ورشة تدريبية بعنوان «نزاهة وسائل الإعلام وترسيخ مهنية العمل الصحفي» غدا الثلاثاء بمقر الهيئة بالتعاون مع وزارة الإعلام.



وقالت «نزاهة» إن الورشة تأتي في إطار تفعيل مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لتعزيز الشفافية والنزاهة للكويت 2019-2024 وهي العمل على تمكين المجتمع من المساهمة في بناء ثقافة حاضنة للنزاهة ضد الفساد،، حيث تمثل وسائل الاعلام أحد مكونات المجتمع ومؤسساته على المستويين العام والخاص، مما يحملها مسؤولية كبيرة في جهود التوعية والتثقيف والرقابة والحد من الفساد.



وأضافت الهيئة أن جهود مكافحة ومواجهة الفساد تنطلق من النصوص والقوانين المنظمة للمؤسسات والاحكام بالدولة، والتي تستند على مبادئ ضمان حقوق الانسان وتشجيع سيادة القانون وحماية الحقوق الفكرية واحترام حرية الاعلام بمسؤولية وضمان المنافسات السياسية وتشجيع دور منظمات المجتمع المدني، مشيرة الى ان دور المؤسسات الإعلامية والقائمين عليها يأتي لترسيخ هذه المبادئ أو تغييبها، وبناء رأي عام مناهض للفساد عبر ممارسة دورها كسلطة رقابة ومواكبة تؤمن التواصل بين قاعدة الجمهور ومؤسسات الدولة وما يتبعها من وجود قوانين تتيح حق التماس للمعلومات ووجود حرية الاعلام والرأي وفق الضوابط والقوانين. وذكرت أن الورشة تهدف ايضا إلى تزويد المشاركين بالمعارف اللازمة حول بيان أهمية ودور وسائل الإعلام في جهود مكافحة الفساد وتوعية المجتمع وتثقيفه بمخاطره وسبل الوقاية منه وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة والمواطنة الصالحة، ويشارك فيها مجموعة من المختصين والأكاديميين في مجالات الاعلام والصحافة الاستقصائية والقانون بحضور 45 إعلاميا وصحافيا يمثلون مؤسسات من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني.