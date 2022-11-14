«الأنباء» - خاص.

أوضح وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض أنه لا صحة لوجود توجه لخصخصة شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية.



وقال الوزير الناهض، في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، إن كل المعلومات التي تتداول عن هذا الموضوع غير صحيحة جملة وتفصيلا، لافتا إلى أن خصخصة شركة المطاحن غير واردة.



هذا، وأكدت مصادر أخرى أن شركة المطاحن استطاعت أن تحافظ على ريادتها في الصناعات الغذائية بحرصها الدائم على تطوير مصانعها وفق أحدث التكنولوجيات والوسائل العلمية، وبالتزاماتها بمعايير الجودة المعتمدة عالميا لدى هيئات الاعتماد الدولية، وتحصل تدريجيا على شهادة الآيزو 22000 لمرافقها الإنتاجية التي تغطي جميع مصانعها ومخابزها.