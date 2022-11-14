أسامة دياب

أعلنت سفارة اليابان لدى الكويت عن تنظيم الجمعية اليابانية حملة تنظيف الشاطئ باسم «عملية السلحفاة» يوم السبت 19 نوفمبر الجاري في حديقة شاطئ الشويخ من الساعة 10:30 صباحا حتى 12 ظهرا.



وأضافت السفارة في بيان حصلت «الأنباء» على نسخة منه أن الحملة بدأت عام 2000 بهدف إعادة الحياة للبيئة البحرية في الكويت حتى تعود السلاحف البحرية لشواطئها إضافة إلى زيادة وعي أفراد المجتمع بأهمية حماية البيئة، لافتة الى أن الحملة مفتوحة للجمهور والجمعية اليابانية ترحب بمشاركة أي شخص مهتم بالحملة، ونرحب أيضا بممثلي وسائل الإعلام لتغطية الفعالية.