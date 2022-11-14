ماضي الهاجري - سامح عبدالحفيظ - سلطان العبدان



قدم رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون اقتراحا بقانون بشأن وضع حل شامل ونهائي لجميع طلبات الحصول على الجنسية الكويتية بحيث تتولى وزارة الداخلية خلال سنة واحدة من تاريخ العمل بهذا القانون حصر أسماء جميع طلبات الحصول على الجنسية الكويتية المسجلة لدى اللجنة العليا للجنسية بمجلس الوزراء ومكتب الشهيد والهيئة العامة للمعلومات المدنية ممن أقاموا في الكويت سنة 1965 وما قبلها وفقا للبند ثالثا من القانون رقم 21 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، وبكشف منفصل لكل منها على حدة.



وحدد السعدون ان كل من ورد اسمه في الحصر يمنح بطاقة مدنية صالحة لمدة وفقا لما يجري به العمل لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية، ويجوز تجديدها إلى حين البت في وضعه بصورة نهائية على ان تنشر وزارة الداخلية في الجريدة الرسمية خلال



6 أشهر من انتهاء المدة المحددة أسماء جميع من تم حصرهم بحيث يكون لكل كويتي بلغ سن الرشد أن يقدم ما لديه من اعتراض في وثائق رسمية معتمدة وغير مزورة.



من جانبه، قدم النائب محمد هايف اقتراحا يقضي بالسماح للموظفين العامين ومن في حكمهم والعاملين بالقطاع الخاص بالالتحاق بالكليات والمعاهد الحكومية والخاصة داخل البلاد، وذلك خارج أوقات الدوام الرسمي دون الحاجة لإذن مسبق من أي جهة مع اعتماد شهاداتهم العلمية التي حصلوا عليها وما يترتب عليها من آثار أيا كانت. من جهته، قدم النائب فيصل الكندري اقتراحا لتعديل قانون الرعاية السكنية بزيادة بدل الإيجار من 150 دينارا إلى 300 دينار وأن يكون مبلغ التثمين 500 ألف بدلا من 300 وتوزيع الشقق السكنية على الأرامل والمطلقات واستمرار الطلب الإسكاني وعدم توقفه بعد الطلاق.

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