وجه النائب عبدالوهاب العيسى سؤالا إلى وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض، في شأن تنظيم الهيكل الإداري للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، نص على ما يلي:



من باب عدم المساس بحقوق الموظفين في القطاع العام أو التضييق عليهم وحرصا على رفع الكفاءة والإنتاجية في مؤسسات الدولة، وبعد مرور قرابة ثلاثة أشهر على تسلم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات الجديد مهام عملهم، نمى إلى علمي أنه لم تحدث حتى الآن أي إصلاحات إدارية تخص تنظيم الهيكل الإداري للهيئة فيما يخص مستحقات الموظفين وعلاواتهم وغيرها، الأمر الذي ينعكس سلبا على أدائهم وإنتاجيتهم في العمل، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- هل سكنت الوظائف الإشرافية؟ يرجى توضيح النسبة الشاغرة من المناصب الإشرافية والإجراءات المتبعة بهذا الشأن والمدة الزمنية لتسكين هذه الوظائف.



2- هل يوجد موظفون في الهيئة لا توجد مسميات وظيفة لهم؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بنسبتهم الإجمالية، والإجراءات المتبعة بهذا الشأن والمدة الزمنية لاستحداث مسميات وظيفية لهم.



3- هل هناك تأخر في صرف العلاوة السنوية للموظفين؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى توضيح مدة التأخير، وما صحة توجه مجلس الإدارة الجديد لوقف صرف هذه العلاوة للموظفين؟



4- هل هناك تأخر وعدم ترقية للمستحقين لدرجات الاختيار والأقدمية للموظفين؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى توضيح أسباب هذا التأخير.



5- ما صحة توجه مجلس الإدارة الجديد لوضع معايير جديدة لتقييم الموظفين خارج الأطر المعتمدة في القطاع العام والجهات التابعة لديوان الخدمة المدنية واستغلال صلاحية استقلال مجلس إدارة الهيئة عن الديوان؟



6- ما سبب توقف التأمين الصحي للموفين من أغسطس 2020؟ وما الإجراءات المتبعة بهذا الشأن؟



7- ما الإجراءات المتخذة بشأن توظيف دفعة جديدة من المتقدمين لشغل الوظائف الواردة في إعلان التوظيف عام 2019؟ وما صحة توجه مجلس الإدارة الجديد إلى إلغاء عملية التوظيف بعد الانتهاء من رصد ميزانية ودرجات وظيفية ومالية للوظائف المعلن عنها، وبعد إتمام جميع المراحل السابقة للتوظيف من اختبارات ومقابلـات شخصيــــة للمتقدمين؟