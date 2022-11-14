وجه النائب د.مبارك الطشة سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط د.بدر الملا قال في مقدمته: تعد منطقة غرب عبدالله المبارك من المناطق السكنية الجديدة، وقد صرح مدير التسويق المحلي السابق بشركة البترول الوطنية بأن الشركة تعتزم انشاء وتشغيل عدد جديد من محطات الوقود في بعض مناطق البلاد بينها منطقة غرب عبدالله المبارك بحلول عام 2021 الا ان هذا لم يحدث رغم الحاجة الملحة لسكان المنطقة لمثل هذه المحطات.



وطالب تزويده وإفادته بالآتي:



- هل لدى شركة البترول الوطنية خطط لإنشاء وتشغيل محطات الوقود في منطقة غرب عبدالله المبارك؟ وإلى اين وصلت تلك الخطط؟ وهل لاتزال تلك الخطط قائمة؟



- ما أسباب تأخير إنجاز محطات الوقود في المنطقة حتى الآن؟ ومتى يتوقع تسليمها وتشغيلها؟ وهل هناك جدول زمني؟ يرجو تزويدي به إن وجد.



كما وجّه النائب د.مبارك الطشة سؤالا إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، طالب فيه تزويده وإفادته بالآتي:



- كم عدد المدارس التي تم افتتاحها في منطقة غرب عبدالله المبارك؟ والكثافة الطلابية لكل مدرسة؟



- ما مدى جاهزية المدارس التي تم افتتاحها في منطقة غرب عبدالله المبارك من حيث الكادر الإداري والتعليمي ومنفذي الخدمة وتجهيز المرافق بكل الاحتياجات والأدوات التعليمية؟



- هل تم تزويد المدارس التي تم افتتاحها في غرب عبدالله المبارك بمنفذي الخدمة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بصورة ضوئية من القرار، وإذا كانت الإجابة بالنفي، لماذا لم يتم تزويد هذه المدارس بما تحتاجه من منفذي الخدمة؟



- هل قامت الوزارة بعمل دراسة تمكنها من معرفة ما تحتاج إليه كل مدرسة في منطقة غرب عبدالله المبارك من هيئة تعليمية وإدارية ومنفذي خدمة قبل الافتتاح؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، تزويدي بصورة ضوئية من هذه الدراسة والقرارات المتخذة بناء عليها؟ وإذا كانت الإجابة بالنفي، ما أسباب عدم قيام الوزارة بعمل مثل هذه الدراسات؟



- تزويدي بصورة ضوئية من كل عقود النظافة التي أبرمتها وزارة التربية والتعليم خلال السنوات الـ 5 السابقة لمنطقة الجهراء التعليمية ومنطقة الفروانية التعليمية ومنطقة العاصمة التعليمية؟



- هل وردت شكاوى للوزارة عن عدم جاهزية مدارس غرب عبدالله المبارك؟ وكيف تعاملت معها الوزارة؟



ووجه النائب د.مبارك الطشة سؤالا إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزير الدولة لشؤون المرأة والطفولة مي البغلي، قال في مقدمته: تعد منطقة غرب عبدالله المبارك من المناطق السكنية الجديدة، وقد أنشئ فيها سوق مركزي تم تسلمه منذ فترة زمنية طويلة، لكنه لم يفتتح حتى الآن، وبالنظر إلى حاجة المواطنين والمقيمين الملحة في المنطقة الى السوق المركزي.



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



- متى سيتم افتتاح السوق المركزي لمنطقة غرب عبدالله المبارك بشكل كامل؟ وهل هناك خطة او برنامج زمني للافتتاح مع تزويدي بهما إن وجدا.



- ما الأسباب والمعوقات التي تؤخر افتتاح السوق؟



- تكفلت جمعية صباح الناصر بافتتاح بعض الأفرع في المنطقة، فهل خاطبت الوزارة مجلس إدارة الجمعية بشأن أسباب التأخير؟ وهل تسلمت ردا بهذا الخصوص؟ وما المبررات التي أبداها للتأخير؟ وهل للدورة المستندية علاقة بالتأخير؟ مع تزويدنا بالمراسلات ذات الصلة بين الوزارة ومجلس إدارة الجمعية.



- هل هناك خطط للتوسع مستقبلا وافتتاح أفرع للجمعية؟



كما وجه النائب د. مبارك الطشة سؤالا إلى وزير الصحة د. أحمد العوضي قال في مقدمته: تعد منطقة غرب عبدالله المبارك من المناطق السكنية الجديدة، وقد افتتح فيها مركز صحي في شهر سبتمبر 2022 لتقديم الرعاية الصحية الى المواطنين القاطنين في المنطقة، الا ان المستوصف ومنذ افتتاحه يغلق ابوابه أمام المراجعين في الثانية ظهرا مما يضطرهم الى مراجعة المستوصفات في المناطق الأخرى المجاورة.



وطالب بتزويده وإفادته بالآتي:



ـ هل يغلق المركز الصحي للمنطقة يوميا في الثانية ظهرا؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب ـ لماذا يتم هذا الإغلاق؟ وهل للأمر علاقة بالتجهيزات والمعدات الطبية أم بنقص الكادر الطبي والتمريضي والإداري؟



ـ هل لدى الوزارة خطط لفتح المستوصف لفترات أطول فضلا عن إمكانية استقبال المراجعين على مدار الساعة؟ وهل يمكن تحقيق ذلك في المدى القريب؟ وما المعوقات التي تحول دون ذلك؟.



ووجه النائب د.مبارك الطشة سؤالا إلى وزير الدولة لشؤون البلدية عبدالعزيز المعجل، قال في مقدمته: يعاني أهالي منطقة غرب عبدالله المبارك من الإهمال والتناسي في شأن الخدمات المقدمة من وزارة البلدية بشكل كبير، رغم أنها من المناطق السكنية الجديدة، ويشكو القاطنون فيها من ظواهر عدة، من بينها تدني مستوى النظافة وتراكم القمامة في الشوارع وإهمال مناهيل الصرف.



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



- هل هناك عقود مبرمة بين البلدية وأي من شركات النظافة لتولي أعمال النظافة في المنطقة ونقلها؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، ما اسم الشركة الموقع معها العقد؟ وإذا كانت الإجابة بالنفي، ما أسباب ذلك؟



- هل هناك تقارير في شأن متابعة أعمال الشركة والإشراف عليها ومراقبتها؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بنسخة من تلك التقارير.



- ما الملاحظات التي سجلها المراقبون والمشرفون على أعمال النظافة في المنطقة؟ وما الإجراءات المتخذة حيال تلك الملاحظات؟



- بالنظر إلى شكاوى المواطنين المتعددة والكثيرة من تراكم النفايات ومخلفات البناء بكميات كبيرة في بعض الشوارع وإهمال مناهيل الصرف هل أشارت التقارير المرفوعة الى أي من تلك الملاحظات؟ وما الإجراءات التي اتخذت تجاه الشركة المتعاقدة على أعمال النظافة؟ مع تزويدنا بنسخة من المراسلات والكتب الرسمية الصادرة بهذا الخصوص



- في حال لم تتخذ إجراءات بحق الشركة، ما أسباب ذلك؟



ووجه النائب د.مبارك الطشة سؤالا إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، قال في مقدمته: تعد منطقة غرب عبدالله المبارك من المناطق السكنية الجديدة، وقد قامت وزارة الداخلية بإنشاء وافتتاح مخفر في المنطقة قبل عام تقريبا، إلا انه وعلى الرغم من ذلك لايزال مجرد نقطة أمنية غير مكتملة الخدمات، وفي كثير من الأحوال يتم تحويل المراجعين الى مخفر الأحمدي الذي يقع على بعد حوالي 50 كيلومترا من المنطقة لاستكمال التحقيق والإجراءات في البلاغات والشكاوى التي يتقدمون بها.



وطالب بتزويده وإفادته بالآتي:



- لماذا افتتح مخفر منطقة غرب عبدالله المبارك كنقطة أمنية غير مكتملة الخدمات، وليس مخفرا يقدم كل الخدمات التي تقدمها باقي المخافر في مختلف مناطق البلاد؟



- ما الأسباب التي تعوق تحويل النقطة الأمنية إلى مخفر متكامل؟ وهل للأمر علاقة بالتجهيزات أم بالقدرات البشرية المطلوبة لإدارة المخفر وتسيير أعماله؟



- هل هناك دراسات أو بحوث أجرتها الوزارة حول الاحتياجات الأمنية والخدمية للمنطقة؟ يرجى تزويدي بها إن وجدت.



- هل هناك خطط لتحويل النقطة الأمنية إلى مخفر؟ ومتى يمكن أن يحدث ذلك؟ وهل هناك برنامج زمني لتلك الخطة، يرجى تزويدي به إن وجد.



كما وجه النائب د.مبارك الطشة سؤالا إلى وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د. أماني بوقماز، قال في مقدمته: تعاني منطقة غرب عبدالله المبارك ازدحاما مرويا خانقا، لاسيما في أوقات الذروة، بسبب قلة مداخل ومخارج المنطقة على الطرق الرئيسية، وبعد طول انتظار قامت وزارة الأشغال العامة بعمل وصلة للمنطقة على الطريقين الدائريين الخامس والسادس ورغم الانتهاء منهما لم يتم افتتاحهما حتى الآن.



وطالب بتزويده وإفادته بالآتي:



- متى انتهت وزارة الأشغال من عمل وصلة للمنطقة على الطريقين الدائريين الخامس والسادس؟ ولماذا لم يتم افتتاحهما حتى الآن وهل هناك أسباب واضحة تبرر مثل هذا التأخير؟



- هل تسلمت الوزارة أعمال الوصلة المشار إليها من الشركة او المقاول القائم بالعمل؟ وهل هناك أي أعمال تغييرية او إضافية تسببت بتأخير الافتتاح؟



إذا كان هناك تأخير من جانب المقاول، هل اتخذت الوزارة الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه؟ ما هي وما طبيعتها؟ مع تزويدنا بهذه الإجراءات وبأي مستندات او مراسلات بهذا الخصوص.