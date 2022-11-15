خالد الحسن: النتائج تعكس قوة المجموعة ونموها المتواصل وقدرتها على تحمل المخاطر



أعلنت مجموعة الخليج للتأمين عن نتائجها المالية لفترة الأشهر الـ 9 الأولى من العام الحالي والمنتهية في 30 سبتمبر 2022، حيث حققت الشركة صافي ربح بلغ 23.1 مليون دينار، بربحية 81.39 فلسا للسهم الواحد، وذلك بالمقارنة مع صافي ربح 68 مليون دينار «المعاد إدراجها» عن نفس الفترة من العام السابق.



وأوضحت المجموعة في بيان صحافي، أنها كانت قد حققت عن فترة الأشهر الـ 9 من 2021 أرباحا غير اعتيادية بقيمة 50.5 مليون دينار، ناتجة من الاستحواذ على عمليات شركة أكسا في منطقة الخليج وباستثناء تلك الأرباح غير الاعتيادية عن 2021، فإن المجموعة حققت ارتفاعا في أرباحها الاعتيادية عن فتـرة الأشهر الـ 9 من العام الحالي بقيمة 5.6 ملايين دينار نتيجة ارتفاع أرباحها التشغيلية وأرباح الاستثمارات.



وبلغت حقوق مساهمي المجموعة 214.9 مليون دينار، بقيمة دفترية للسهم 757 فلسا، كما في 30 سبتمبر 2022، بزيـــادة نسبتها 0.8%، بالمقارنة مع 213.2 مليون دينار بقيمة دفترية للسهم 751 فلسا، كما في 31 ديسمبر2021، وبلغ مجموع الأصول 1.34 مليار دينار، كما في 30 سبتمبر 2022.



هذا، وقد بلغت قيمة الأقساط المكتتبة 640.8 مليون دينار، بالمقارنة مع 369.6 مليون دينار بزيادة نسبتها 73.4% عن الفترة نفسها من العام السابق، وبلغ ربح الاستثمار والإيرادات الأخرى 28.6 مليون دينار، بالمقارنة مع 16.8 مليون دينار عن الفترة نفسها من العام الماضي بزيادة نسبتها 70%.



وتدعيما لأعمـــــال المجموعــة التشغيلية وحقوق حملة وثائقها، فقد تمت زيادة صافي الاحتياطيات الفنية للشركة من 443 مليون دينار، كما في 31 ديسمبر 2021، لتصل إلى 485.2 مليون دينار، كما في 30 سبتمبر 2022 بزيادة نسبتها 10%، الأمر الذي يعزز قدرة الشركة على تحمل المخاطر الطارئة التي قد تطرأ بالمستقبل.



وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الخليج للتأمين خالد سعود الحسن: «تعكس نتائج الأشهر الـ 9 لهذا العام قوة المجموعة ونموها المتواصل وقدرتها على تحمل المخاطر عن طريق تنوع مصادر دخلها وحماية أصولها وحقوق مساهميها، كما يتماشى ذلك مع سعينا المستمر لتقديم أفضل الخدمات التأمينية لعملائنا في جميع الأسواق التي نتواجد فيها (مصر، الجزائر، تركيا والأردن بالإضافة إلى منطقة الخليج العربي)، وذلك بتطوير عمليات التحول الرقمي في مجال قنوات توزيع المنتجات الرقمية والمطالبات والخدمات الأخرى.

وتزامنا مع احتفال المجموعة بـ 60 عاما من التميز تم التركيز على تطوير علامة GIG التجارية والكشف عن رؤية ترتكز على تصميم نظام تأمين بيئي قيم لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».



وأضاف: «لقد تحققت هذه الإنجازات بفضل الدعم المستمر من العملاء الكرام وثقتهم بإدارة المجموعة وخدماتها، وبفضل دعم المساهمين الكرام، لاسيما شركة مشاريع الكويت (القابضة) وشركة فيرفاكس الشرق الأوسط والسادة أعضاء مجلس الإدارة الكرام، وتفاني وإخلاص موظفي المجموعة الذين أتقدم لهم جميعا بالشكر والتقدير والشكر موصول أيضا لكل الجهات الرقابية بالكويت لتعاونهم الدائم لتطوير قطاع التأمين الكويتي».