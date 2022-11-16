دعا رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو إلى وقف إطلاق النار وتهدئة الحرب الجارية في أوكرانيا طوال مدة كأس العالم الذي يعقد في قطر الأيام المقبلة، مطالبا جميع الأطراف في مجموعة العشرين إلى استخدام البطولة «كقوة إيجابية» للعمل من أجل التوصل إلى حل.



ونقلت صحيفة دايلي ميل البريطانية عن إنفانتينو قوله خلال مأدبة غداء مع قادة الاقتصادات الكبرى لمجموعة الـ 20 في جزيرة بالي الإندونيسية إن كأس العالم الذي يستمر لمدة شهر ويبدأ في قطر يوم الأحد المقبل يوفر منصة فريدة للسلام.



وأضاف: «أناشدكم جميعا أن تفكروا في وقف إطلاق نار بشكل مؤقت لمدة شهر واحد طوال مدة كأس العالم، أو على الأقل تنفيذ بعض الممرات الإنسانية أو أي شيء يمكن أن يؤدي إلى استئناف الحوار كخطوة أولى نحو السلام».



وتابع: «أنتم قادة العالم، لديكم القدرة على التأثير في مجرى التاريخ، كرة القدم وكأس العالم تقدم لك وللعالم منصة فريدة للوحدة والسلام في جميع أنحاء العالم».



وأضاف: «ربما تكون كأس العالم الحالية، التي تبدأ في غضون 5 أيام، بمنزلة الزناد الإيجابي، تركيزنا الأساسي كمنظمة رياضية هو الرياضة وينبغي أن يكون.. ولكن نظرا لأن كرة القدم توحد العالم، فإن كأس العالم هذه، التي يشاهدها 5 مليارات شخص، يمكن أن تكون حافزا لبادرة إيجابية لإشارة أو رسالة أمل».