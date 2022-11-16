حنان عبد المعبود



أكد الأمين العام بالإنابة للهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) سالم العلي أهمية وسائل الاعلام ودورها في المجتمع عبر تحمل مسؤولية مكافحة الفساد والتوعية بمخاطره، انطلاقا من دورها المحوري في هذا الجانب. وقال العلي في كلمة ألقاها خلال ورشة تدريبية نظمتها الهيئة بالتعاون مع وزارة الإعلام إن دور الاعلام يعكس نسبة وعي المجتمعات بحقوقهم وواجباتهم ورعاية مؤسسات الدولة لهذه الحقوق وتنفيذ الواجبات واحترام سيادة القانون، ويمثل إحدى أبرز أولويات الوقاية من الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية. وذكر أن جهود مكافحة ومواجهة الفساد تنطلق بشكل رئيسي من النصوص والقوانين التي تستند إلى مبادئ عدة من أهمها ضمان حقوق الانسان وسيادة القانون وحماية الحقوق إضافة إلى احترام حرية الاعلام وتشجيع دور منظمات المجتمع المدني. وأشار إلى دور المؤسسات الإعلامية والقائمين عليها ومنظمات المجتمع المدني في ترسيخ تلك المبادئ من خلال بناء رأي عام مناهض للفساد عبر التواصل بين الجمهور ومؤسسات الدولة.