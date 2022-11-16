ثامر السليم



علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة في جامعة الكويت ان اجتماعا عاصفا عقد لمجلس العمداء لإصدار بيان تضامني مع مدير الجامعة المستقيل د.يوسف الرومي، تم خلاله تبادل الاتهامات بين أعضاء المجلس. وأشارت المصادر إلى ان هذا الاجتماع دعا له نائب مدير الجامعة للشؤون العلمية أ.د.محمد الأنصاري مع كونه ليس ذا صفة قانونية وذلك لتقديمه استقالته تضامنا مع مدير الجامعة، فيما لم يحضر أمين عام الجامعة الاجتماع لـ «عدم قانونيته» مع غياب عدد من عمداء الكليات. ولفتت المصادر إلى ان نواب المدير طالبوا العمداء بتوقيع بيان يستنكرون فيه إرغام المدير على تقديم استقالته مع مطالبتهم بالإبقاء عليه، ووصفهم إياه بأنه من الإصلاحيين، بل أفضل مدير للجامعة على حد وصفهم، مؤكدين أيضا انهم يتجهون إلى تشكيل وفد من نواب المدير وعمداء الكليات للاعتراض على القرار والمطالبة بعودة المدير المستقيل.



وأكدت المصادر أن عميد كلية الآداب د.عبدالله الهاجري دعا إلى ضرورة معرفة أسباب تقديم الاستقالة قبل إصدار أي بيان تأييد من عدمه، خاصة وأن أغلب الحاضرين للاجتماع ليسوا ذوي صفة أصلية بل هم مكلفون من المدير المستقيل، وطالب مدير الجامعة المستقيل بأن يصدر بيانا يوضح أسباب الاستقالة، باعتباره الشخص المعني بالأمر، وأن ما يتداول عن أسباب الاستقالة ربما يكون غير حقيقي.



من جهة أخرى، أصدر مجموعة من قيادات الجامعة بيانا طالبوا فيه بعدم قبول استقالة مدير جامعة الكويت د.يوسف الرومي، وذلك حرصا على استقرار الجامعة، ولدوره البارز في تحقيق الإنجازات الأكاديمية والإدارية خلال فترة توليه المنصب، ودعمه لتطوير العمل الأكاديمي وتذليل كل الصعوبات التي تواجه العاملين في الجامعة، وتطوير الخدمات التي تقدمها الجامعة للطلبة وأعضاء هيئة التدريس وجميع العاملين في الجامعة «وسعيه الجاد في إنجاز المشاريع الكبرى للجامعة في الشدادية وفق التعاقدات مع الجهات المنفذة وعدم الخضوع للضغوط الخارجية بما يحول دون استغلال أو مساس بالأموال العامة»، وحرصه الدؤوب على المحافظة على المال العام بما يتماشى مع سياسات الدولة الإصلاحية.



الموقّعون على البيان



تضمن البيان توقيع كل من نائب مدير الجامعة للشؤون العلمية أ.د.محمد الأنصاري، ونائب مدير الجامعة للتخطيط أ.د.أسعد الراشد، والقائم بأعمال نائب مدير الجامعة للعلوم الطبية أ.د.عادل الحنيان، والقائم بأعمال نائب مدير الجامعة للخدمات الأكاديمية المساندة أ.د.محمد الملا، والقائم بأعمال نائب مدير الجامعة للأبحاث أ.د.علي المطيري، والقائم بأعمال عميد القبول والتسجيل د.فاضل عزيز، والقائم بأعمال عميد كلية العلوم د.محمد بن سبت، والقائم بأعمال عميد كلية العلوم الاجتماعية أ.د.مها السجاري، والقائم بأعمال عميد كلية الحقوق أ.د.عبدالرحمن الرضوان، والقائم بأعمال عميد كلية الهندسة والبترول أ.د.عايد سلمان، والقائم بأعمال عميد كلية التربية أ.د.فايز الظفيري، والقائم بأعمال عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية أ.د.سيد محمد الطبطبائي، والقائم بأعمال عميد كلية الصيدلة د.ناصر التناك، والقائم بأعمال عميد كلية العلوم الحياتية أ.د.عايد سلمان، والقائم بأعمال عميد كلية العمارة د.عمر خطاب، والقائم بأعمال عميد كلية الصحة العامة د.ناصر التناك، والقائم بأعمال عميد كلية العلوم الإدارية د.وائل الراشد، والقائم بأعمال عميد شؤون الطلبة أ.د.سامي الدريعي.





تكليف د.سعاد الفضلي للقيام بأعمال مدير الجامعة



آلاء خليفة



علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة، انه تم تكليف عميد كلية العلوم الطبية المساعدة بجامعة الكويت د.سعاد محمد الفضلي للقيام بأعمال مدير جامعة الكويت لحين تشكيل لجنة اختيار مدير جديد وذلك بعد تقديم مدير الجامعة د.يوسف الرومي استقالته وموافقة وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني عليها.