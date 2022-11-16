أعلنت وزارة النفط عن مشاركتها في معرض الكويت الدولي للكتاب في دورته الخامسة والأربعين، والذي يقام برعاية رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، ويفتتحه وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري، والأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب د.عيسى الأنصاري، بأرض المعارض الدولية في مشرف خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 26 نوفمبر 2022.



وقالت وزارة النفط في بيان صحافي، إن مشاركتها في معرض الكتاب تأتي ضمن دورها المجتمعي لتعزيز القراءة والثقافة في الكويت، حيث ستقوم الوزارة وعبر جناحها الخاص بالمعرض من عرض العديد من الكتب والمطبوعات الورقية والإلكترونية التي ترصد تطور الصناعة النفطية في البلاد.



وذكرت أن فريق وزارة النفط من إدارة العلاقات العامة والإعلام من المقرر أن يشارك في جلسات عمل ومحاضرات لإبراز دور القطاع النفطي وأهميته في الكويت، كما أن لجنة الثقافة البترولية بالوزارة ستشارك بمحاضرات توعوية نفطية حول أهمية الصناعة البترولية لطلبة المدارس الزائرين.



إصدارات متميزة لـ «التقدم العلمي» بالمعرض



تشارك «التقدم العلمي للنشر» في معرض الكويت الدولي للكتاب من خلال جناح خاص تعرض فيه إصداراتها المتميزة من الكتب والموسوعات والمجلات، إضافة إلى فعاليات علمية متنوعة. والتقدم العلمي للنشر أحد مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، والتي تسعى أهدافها إلى نشر الثقافة العلمية، في المجتمع وتعزيز دور العلم والتكنولوجيا فيه، والتشجيع على القراءة والبحث والمعرفة العلمية.



ويضم جناح التقدم العلمي للنشر عددا من الموسوعات العلمية المصورة التي تسلط الضوء على موضوعات محددة مزودة بالشروح والرسوم التوضيحية مثل موسوعات (القمر) و(جسم الإنسان) و(مدن ضائعة) و(الحيوانات) و(تصميم مواقع الوب) و(الروبوتات) و(الفضاء) و(علم النفس اليوم).



ويتضمن الجناح أيضا كتبا موجهة للأطفال تهدف إلى تعزيز الثقافة العلمية السليمة لديهم، وتناسب جميع شرائحهم العمرية بدءا من عمر ثلاث سنوات ومنها سلسلة (مغامرات البروفسور آستروكات) و(كن عالما) و(كن عبقري رياضيات) و(مرحبا.. أستطيع العد) و(كتاب الحمض النووي). ويعرض الجناح مجلة (التقدم العلمي) الدورية التي تصدرها المؤسسة احتفاء بالمشهد العلمي في الكويت، إضافة إلى المجلات العلمية العالمية المترجمة إلى اللغة العربية التي تصدرها والتي تناسب شرائح عمرية مختلفة وهي (كيف تعمل الأشياء) و(مدار) و(العلوم) و(سكاي آت نايت) و(إم آي سلون مانجمنت).



وتشمل مشاركة التقدم العلمي للنشر عددا من الفعاليات الموجهة إلى شرائح مختلفة من الزوار، منها قراءة عدد من القصص المتميزة للأطفال واليافعين وأنشطة تهدف إلى التعريف بكيفية تصوير ورصد الفلك ونشر ثقافة علمية فلكية سليمة.