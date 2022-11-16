القاهرة - هالة عمران



أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن مصر تعد من أكبر منتجي الطاقة المتجددة في أفريقيا منذ 2010، لتحتل ثاني أكبر دولة في إنتاج الطاقة الشمسية في أفريقيا، وثالث أكبر دولة في توليد طاقة الرياح بإفريقيا خلال عام 2020.



جاء ذلك في الإنفوجراف الذي نشره مركز المعلومات يسلط فيه الضوء على الجهود المصرية للتحول لطاقة نظيفة.



وأوضح أن ذلك نتيجة لرفع قدراتها في إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، واستفادتها بشكل كبير من التوظيف الجيد لاستثمارات الطاقة المتجددة التي تلقتها، خلال الفترة (2010-2020).



وأشار إلى أن حجم استثمارات الطاقة التي تلقتها مصر خلال الفترة من 2010-2020 بلغت 8.2 مليارات دولار.



وبين أن قدرة مصر على توليد الطاقة الشمسية بلغت 1680 ميغاوات، وبلغ حجم إنتاج مصر من الرياح نحو 1380 ميغاوات.



ولفت إلى 75% من الاستثمارات في مصادر الطاقة المتجددة لأفريقيا ترتكز على أربع دول من بينها مصر خلال الفترة من 2010-2020.. منوها بأن محطة بنبان بأسوان تعد رابع أكبر محطة لتوليد طاقة كهربائية شمسية في العالم.



من جهة أخرى، نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري ما انتشر من معلومات بشأن وقف صرف مستحقات برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» خلال فترة استبدال بطاقات الصرف القديمة بكروت «ميزة».



وأوضح المركز الإعلامي، في بيان، أنه قام بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت ذلك، مؤكدة أنه لا صحة لوقف صرف مستحقات برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» خلال فترة استبدال بطاقات الصرف القديمة بكروت «ميزة».



وشددت على استمرار صرف مستحقات برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» من منافذ الصرف المختلفة دون توقف، وأن عملية استبدال بطاقات الصرف القديمة لا تتطلب سوى توجه المستفيد لأحد مكاتب الوحدات الاجتماعية بكل المحافظات لتسلم بطاقة «ميزة» وتسليم البطاقة القديمة دون دفع أي رسوم مادية، مهيبة بجميع المستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة» ضرورة تسليم البطاقات القديمة والحصول على بطاقات «ميزة» حتى لا يتعرضوا لوقف مستحقاتهم، حيث سيتم وقف جميع البطاقات القديمة بدءا من شهر يناير 2023.