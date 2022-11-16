القاهرة ـ خديجة حمودة



أكد سامح شكري وزير الخارجية رئيس الدورة 27 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، أن صندوق التكيف مع تغير المناخ، يمثل قناة رئيسية لحشد التمويل اللازم لتعزيز إجراءات التكيف مع تغير المناخ في الدول النامية.



جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في فعالية الحوار مع الأطراف المساهمة في صندوق التكيف مع تغير المناخ امس، والتي عقدت في الجناح المصري بالمؤتمر، وذلك بحضور المبعوث الرئاسي الأميركي الخاص للمناخ جون كيري وممثلي العديد من الدول والأطراف المساهمين في صندوق التكيف.



وأشاد وزير الخارجية بالدور الإيجابي لصندوق التكيف في توفير تمويل المناخ، مشيدا بعمل الصندوق في مصر من خلال تمويل مشروعين في مجال التكيف بقيمة تتجاوز 10 ملايين دولار، والتزام مصر بدعم جهود مواصلة حشد الموارد للصندوق.



وأعرب وزير الخارجية عن التقدير للأطراف المانحة الداعمة لصندوق التكيف مع تغير المناخ، مؤكدا أن إسهاماتهم المادية في تعزيز موارد الصندوق تساعد على تنفيذ العديد من مشروعات التكيف على الأرض وحماية المجتمعات الأكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ.



وصرح المتحدث الرسمي ومدير ادارة الديبلوماسية العامة بوزارة الخارجية السفير أحمد أبوزيد بأن صندوق التكيف مع تغير المناخ تم إنشاؤه من أجل تمويل مشروعات التكيف مع تغير المناخ في الدول النامية الأعضاء ببروتوكول كيوتو الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ، وقد نجح الصندوق منذ عام 2010 في حشد أكثر من 850 مليون دولار لأكثر من 120 مشروعا، استفاد منها حوالي 28 مليون شخص من أعضاء المجتمعات الأكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ.