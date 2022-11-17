اجرى البنك الأهلي المتحد يوم الأربعاء 16 نوفمبر الجاري السحب الأسبوعي على جوائز الحصاد الإسلامي، حساب السحب على الجوائز الإسلامي الأول في الكويت والذي ينفرد بالعديد من المميزات، ومنها أنه أبسط وأسهل برنامج ادخار، فضلا عن ميزة فتح الحساب عبر الانترنت بكل سهولة ويسر مع ميزة الإيداع الفوري في الحساب.



وأسفر السحب عن حصول 10 من العملاء على 1000 دينار لكل منهم وهم: لمى وليد خالد الفضالة، وعالية جابر بويش السعيدي، وصالح بندر تايه الشمري، وفيصل داود سليمان البصيري، وعباس عبدالله فرج عبدالله، ومحمد خالد خلف المخيزيم، وفاضل عبدالرحمن جابر حميدي، وحسين صقر عيسى حيدر، وعبد الصمد جاسم محمد شموه، وفواز سليمان عبدالله الأحمد.



ويقدم حساب الحصاد الإسلامي في باقته الجديدة مجموعة أوسع من المزايا، حيث يحظى الرابحون من عملاء المتحد بجائزة شهرية بقيمة 100 ألف دينار، بالإضافة إلى 10 جوائز أسبوعية بقيمة 1000 دينار لكل جائزة.



وتبقي الجوائز ربع السنوية الكبرى بقيمة 250 ألف دينار نقدا للرابح هي أهم ما يطمح إليه العملاء، حيث تمثل لهم فرصة حقيقية لتحقيق حلم العمر.