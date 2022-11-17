قامت مجموعة مصرفي مؤخرا بعمل استطلاع عن الأداء العام لإدارات العلاقات العامة في عدد من البنوك المحلية، وخاصة في دعمها للموظفين على الصعيد الاجتماعي، حيث تصدر بنك الكويت الدولي (KIB) نتائج الاستطلاع، ليحرز على اثره لقب «أفضل بنك في العلاقات العامة لإقامة الأنشطة والفعاليات للموظفين لسنة 2022»، بعد أن حقق النسبة الأعلى من الأصوات.



هذا، وقد قامت مجموعة مصرفي ممثلة برئيس المجموعة فيصل الكندري، بتقديم درع تكريمية للبنك تسلمه مدير عام الإدارة المصرفية للأفراد في KIB، عثمان توفيقي، بحضور موظفي الاتصال الداخلي في البنك.



وعليه هنأ الكندري ممثلو KIB على الفوز باللقب، وفي معرض كلمته بهذه المناسبة، قال: «يعد الوصول لهذه النتيجة في الاستطلاع الذي أجريناه، اعترافا موثوقا ناله KIB بشهادة من الموظفين الذين أجمعوا على تميز أداء البنك في دعم وتشجيع موظفيه من الجانب الاجتماعي، واهتمامه بالمشـاركات والمبـــادرات الداخلية، فضلا عن توفيره لكل الإمكانيات والوسائل التحفيزية المتنوعة لتناسب كل فئاتهم، مما ساهم في خلق بيئة عمل أسرية وتطوير زمالة إبداعية تدفع الشغف بالعمل الجماعي وبروح الفريق واحد».



كما أشار الكندري إلى الجهود التي تبذلها مجموعة مصرفي، في دورها النقابي والإعلامي، لتشجيع مؤسسات القطاع المصرفي من خلال تطوير والارتقاء بموظفيها، ومسيرتهم المهنية، ومناخ العمل الذي يحيط بهم، مشيدا بالاهتمام الكبير الذي يوليه KIB في هذا الشأن، مؤكدا أن الاستثمار في رأسمال البنك البشري، هو المحرك الرئيسي للابتكار، والعنصر الأساسي في تحقيق النمو واستدامة الأعمال، وأن نجاح أي مؤسسة يكمن في ثقافة عمل فريقها، ولذلك، نحرص دائما على تشجيع المؤسسات بخلق بيئة عمل يشعر فيها الموظفين بالاحترام والثقة المتبادلة، وكذلك بالحرية والأمان.