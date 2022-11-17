يواصل تطبيق بنك الخليج على الهواتف الذكية الجديد كليا البوح بأسراره إلى العملاء، والكشف عن خدمات ومزايا حصرية، يعد بعضها الأول من نوعه والأسرع في الكويت، وفي مقدمتها خدمة الدفع الشخصي «Pay Link» السريعة، التي تمكن العميل من إرسال رابط الدفع في 3 خطوات فقط دون تسجيل الدخول.

ويوفر التطبيق الجديد خدمة الدفع الشخصي «Pay Link» على واجهة التطبيق الخارجية لتقليص خطوات إرسال الرابط وإنجاز العملية بسرعة أكبر.

ويمكن للعميل الجديد تفعيل واستخدام ميزة الدفع الشخصي «Pay Link» من دون تسجيل الدخول من خلال الخطوات التالية: افتح تطبيق بنك الخليج وسجل الدخول، اضغط على دفع شخصي، اضغط على اختيار الحساب الافتراضي لرابط الدفع الخارجي، اختر حساب الاستلام الرئيسي لميزة الدفع الشخصي الخارجي من القائمة ثم اضغط على حفظ، تم تفعيل ميزة الدفع الشخصي الخارجي.



وبهذه المناسبة، قال نائب مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية بدر العلي: إن التطبيق الجديد بما يحتويه من خدمات نوعية وتحديث وتطوير للعديد من الخدمات يلقى قبولا واستحسانا من مختلف شرائح العملاء، الذين نعتبرهم شركاء في كل مشروعات التطوير التي تشهدها خدمات البنك، من خلال الاستطلاع المستمر لآرائهم، والاستماع المتواصل لمتطلباتهم، بهدف تسهيل حياتهم والاستجابة السريعة لاحتياجاتهم المصرفية.



وأشار إلى أن التطبيق الجديد يعد نقلة نوعية في تجربة العميل، تمس مختلف الخدمات التي يقدمها البنك وكافة مراحل المعاملات المصرفية، ما يجعل التجربة المصرفية السهلة مع بنك الخليج أكثر سهولة، ومتاحة للجميع في كل مكان وبأي وقت، من خلال واجهة بسيطة وسريعة وآمنة.