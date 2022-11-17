وكأن المواطن السوري لا يكفيه ما يتحمله من أعباء لتأمين لقمة عيش له ولأولاده فضلا عما يحمله فصل الشتاء من هموم البحث عن وسائل التدفئة، ليأتي مجلس محافظة دمشق ويفرض رسوما اضافية عليه بدعوى انارة الشوارع.

فقد وافق مجلس المحافظة في جلسته على تشكيل لجنة لدراسة إمكانية طرح تكاليف على منازل مدينة دمشق بمبلغ شهري لا يتجاوز 500 ليرة شهريا، وذلك لتمويل مشروع إنارة شوارع وأحياء المدينة ومرافقها باستخدام الطاقة المتجددة على أن يكون التكليف مدروسا ولا يشكل عبئا على المواطنين.

ونقلت صحيفة «الوطن» عن عضو مجلس المحافظة محمد فراس تيناوي تأكيده على ضرورة الاهتمام أكثر بمشاريع الطاقة المتجددة، وإيجاد الطريقة المناسبة لتمويل هذه المشاريع لكونها تعتبر ضرورة قصوى في هذا الوقت.

واقترح تيناوي إمكانية فرض «تكاليف محلية تكون مدروسة ولا تشكل أي عبء على المواطنين ومؤقتة» على حد قوله، بهدف تمويل المشاريع وإنجازها بأسرع وقت ممكن، على ألا تتجاوز 500 ليرة، معتبرا ان ذلك ينعكس إيجابا على تخديمها بالطاقة البديلة للتخفيف من المعاناة الحاصلة على صعيد الكهرباء وإنارة الطرقات ومنعكساتها على كل مجالات الحياة.