أعلن الجيش الأردني أمس إحباط محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية، واصابة احد المهربين.



وقال مصدر عسكري مسؤول في بيان على موقع القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية «إن قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع مديرية الأمن العسكري وإدارة مكافحة المخدرات، رصدت من خلال المراقبات الأمامية قيام مجموعة من المهربين باجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وتم تحريك دوريات رد الفعل السريع وتطبيق قواعد الاشتباك بالرماية المباشرة عليهم، مما أدى إلى إصابة أحدهم وفرار الآخرين إلى داخل العمق السوري».



وبين المصدر أنه بعد تكثيف عمليات البحث والتفتيش للمنطقة تم العثور على 1208 كفوف حشيش و1192000 حبة كبتاغون، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.



وشدد البيان على أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأي مساع يراد بها تقويض وزعزعة أمن المملكة وترويع المواطنين.



وفي 17 يناير الماضي، أعلن الأردن تغيير قواعد الاشتباك على الحدود، ووسع عملياته إثر ارتفاع واضح في عمليات التهريب والتسلل من سورية.